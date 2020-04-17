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Yüz siperliği Malatya Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi

Malatya Yeşilyurt ve Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezlerimizde (BİLSEM) üretilen 190 adet yüz koruyucu siper ücretsiz olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

17.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:05
Yüz siperliği Malatya Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi
Malatya Yeşilyurt ve Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezlerimizde (BİLSEM) üretilen 190 adet yüz koruyucu siper ücretsiz olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya Yeşilyurt ve Battalgazi BİLSEM tarafından hazırlanan yüz koruyucu siperlerin üretim aşamasıyla ilgili bilgi verip, koruyucu siperleri İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, " İl Müdürlüğümüzce maskeden yüz koruyucu siperliğe kadar yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında kullanılan çok sayıda ürünü üreterek, ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırmaya devam ediyoruz. Polis Haftası dolayısıyla Yeşilyurt ve Battalgazi Bilim Sanat Merkezlerimiz tarafından gece gündüz nöbet tutan polislerimiz için üretilen yüz koruyucu siperleri İl Emniyet Müdürlüğümüze teslim ettik" şeklinde konuştu.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise, " Bu duyarlı davranışlarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'ya ve üretimde emeği geçen Yeşilyurt ve Battalgazi Bilim Sanat Merkezlerine teşekkür ederim" dedi.

Yüz koruyucu siperlerin İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmesi için düzenlenen programa, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulbaki Ertuğrul, Yeşilyurt BİLSEM Müdürü Ümit Arslan, Battalgazi BİLSEM Müdürü Kaya Kaya katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Battalgazi, Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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