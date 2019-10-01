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Telefonu yüz tanıma kilidi sebebiyle açamayan kadın, sevgilisini sokak ortasında yere yatırdı

Erkek arkadaşının telefonuna bakmak için eline alan bir kadın yüz tanıma teknolojisi dolayısıyla telefonu açamayınca öfkelendi. Erkek arkadaşıyla bir süre boğuşan kadın sonunda sevgilisini yere yatırarak telefonu açmayı başardı.

01.10.2019 00:34

Twitter'da paylaşılan ve kısa bir süre içerisinde paylaşım ve izlenme rekoru kıran video uluslararası basının da gündemine oturdu.

ERKEK ARKADAŞININ TELEFONUNU AÇMAK İSTEYİNCE ORTALIK KARIŞTI

ABD'de çekildiği tahmin edilen görüntülerde bir çift otururken görülüyor. Daha sonra erkek arkadaşının telefonunu eline alan kadın telefonu açmak isteyince ortalık karışıyor.

YÜZ TANIMA TEKNOLOJİSİYLE KİLİTLENEN TELEFONU AÇMAYA ÇALIŞTI

Yüz tanıma teknolojisiyle kilitlenen telefonu açamayan kadın, telefonu erkek arkadaşının yüzüne doğrultuyor. Telefonda bir şeyler saklayan adam ile kadın bir anda boğuşmaya başlıyor. Kadın telefonu adamın yüzüne doğrultarak cihazı açmaya çalışırken adam da eliyle yüzünü kapatmaya ve kameranın açısından çıkmaya çalışıyor.

KADIN SONUNDA ERKEK ARKADAŞINI YERE YATIRMAYI BAŞARIYOR

Yaklaşık 20 saniye boyunca erkek arkadaşıyla boğuşan kadın en sonunda sevgilisini yere yatırmayı başardı. Zorlu mücadelenin ardından ekranı açmayı başaran kadın daha sonra koşarak uzaklaşıyor.

Telefonu yüz tanıma kilidi sebebiyle açamayan kadın, sevgilisini sokak ortasında yere yatırdı

Twitter, 3. Sayfa, Yaşam

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