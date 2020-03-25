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Yüz yıldır yapılan Murat Şenlikleri korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi

Yüz yıldır yapılan Murat Şenlikleri korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yüz yıllardır kutlanan ve bölgenin en eski etkinliklerinden biri olan Murat Şenlikleri korona virüsü nedeniyle iptal edildi.

25.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:58
Yüz yıldır yapılan Murat Şenlikleri korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde yüz yıllardır kutlanan ve bölgenin en eski etkinliklerinden biri olan Murat Şenlikleri korona virüsü nedeniyle iptal edildi.
Silvan'a bağlı Kumgölü köyü Susamış mezrasında 641 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak 27-30 Mart tarihleri arasında 3 gün 3 gece yapılan Murat Şenlikleri korona virüs nedeni ile iptal edildi. Silvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada etkinliğin bu yıl korona virüs nedeni ile iptal edildiği kaydedildi. Yüz yıldır yapılan Murat Şenlikleri korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyarbakır, Silvan, Genel

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Yüz yıldır yapılan Murat Şenlikleri korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi

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