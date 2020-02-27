"Yüz Yılın Evi" 3 Mart'ta Kültüral Performing Arts Sahnesinde

Yarı otobiyografik, gerçek ile kurgunun iç içe geçtiği oyun, yazar/yönetmen/oyuncu Yeşim Özsoy'un kendi kişisel tarihinden yola çıkarak oluşturduğuhikayelerle sahnede video ve müzik ile birleşerek vücut buluyor.

Özsoy'un 1919 doğumlu anneannesinin, şu anda var olmayan, 1959 senesinde yıkılmış olan eski bir konak, geçmiş ve çocukluğuyla ilgili anlattığı hikayeler belgesel bir dille sahnede aktarılırken 100 senelik tarihimiz de çok özel ve öznel bir bakış açısıyla sahneye taşınıyor. Türkiye prömiyerini 22. İstanbul Tiyatro Festivali'nde yapan oyun,Berlin ve Zürih gösterimlerinden sonra İstanbul sahnelerinde yerini aldı. Oyunun hikaye anlatımına müzik ve oyun boyunca devam eden video tasarımı eşlik ediyor.

Oyunun müzikleri, müzik tasarımcısı, yapımcı, besteci ve müzisyen Kıvanç Sarıkuş'a, videoları, Ben ve Nuri Bala belgesel filmiyle Altın Portakal Film Festivalinde En İyi İlk Belgesel Film Ödülü almış film yönetmeni ve fotoğraf sanatçısı Melisa Önel'e, ışık tasarımı Lambda Üniversitesi'nde tiyatro tekniği okumuş, ödüllü tasarımcı Ayşe Sedef Ayter'e, koreografi ise Mimar Sinan Çağdaş Dans Anasanat Dalı Başkanı, uluslar arası projelere imzasını atmış, koreograf, eğitimci ve dansçı Tuğçe Tuna'ya ait. Metin ve dramaturjiye ise Yapı Kredi Yayınları'ndan öykü kitabı çıkan ödüllü yazar ve dramaturg Ferdi Çetin eşlik etmekte.