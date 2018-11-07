Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Anıtı Açıldı

Muratpaşa
Belediyesi ve Akdeniz
Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) üyeleri, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul
Aker Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.
Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdal İnönü
Kent Parkı'nda, Birinci Dünya Savaşı kahramanlarından Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in anıtı yapıldı.
Anıtın açılışına, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Cephaneci, Murat Şimşek, Hasan Kaçmaz
, AKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rıza
Ünlü ve bazı partilerin Antalya
milletvekilleri ve Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul ilkokulu öğrencileri katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yardımcısı Cephaneci, kahramanlığın şartları zorlayıp elindekileri çok iyi değerlendirerek başarı sağlamanın zor olduğunu söyledi.
Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'un dünya tarihine geçen bir destan yazmasına rağmen sessiz sedasız, mütevazılık içerisinde Antalya'da hayata veda ettiğini belirten Cephaneci, Antalya'da yazılan bu destanın başta çocuklar olarak herkese anlatılmasının bir görev olduğunu belirtti.
Açılışın ardından, dostluk ve kardeşliğin simgesi olarak zeytin ağacı dikildi.
Muratpaşa,Mustafa Ertuğrul
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:24