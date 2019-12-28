Yüzbaşılar Cami cemaatinden Büyükşehir'e teşekkür

MALZEME VE İŞÇİLİK DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki camilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce değerlendirmeye alınan camilere malzeme yardımında bulunuluyor. Bu kapsamda Gölcük Yüzbaşılar Camii dernek yöneticilerin başvurusu değerlendirilerek, cami dış cephesi için malzeme ve işçilik desteği verildi.

DIŞ CEPHE YENİLENDİ

Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Gölcük Yüzbaşılar Cami'de çalışmalar başladı. Zaman aşımından dolayı oluşan çatlaklar giderildi. Yıpranan dış cephe yalıtımı yenilendi. Yapılan boyama çalışması ile yeni bir görünüme kavuşan Gölcük Yüzbaşılar Cami'de desteklerinden ötürü bölge halkı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

KISA SÜREDE DÖNÜŞ YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi'nden kısa bir sürede dönüş aldıklarını ifade eden Yüzbaşılar Camii Dernek Başkanı Ali Osman Gürel; "Büyükşehir ile görüşmeler yaptık. Camimizin dış cephesinde büyük bir onarıma ihtiyaç vardı. Büyükşehirle görüşmelerimizin ardından Muhtarlık işleri Daire Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nden bize kısa sürede dönüş yapıldı. Camimizi görmeye bir ekip geldi. Camimizi kontrol ettiler ve dış cephe için gerekli malzemeyi bize ulaştırdılar. Bin 100 metrekare onarım yapıldı. Camimizin dış cephesi yeni bir görünüme kavuştu. Bize destek veren Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

MAHALLE MUHTARINDAN TEŞEKKÜR

Yüzbaşılar Mahalle Muhtarı Haydar Akgüngör; "Belediyemize bir yazı yazdık. Camimizin dış cephesinde büyük bir onarıma ihtiyaç vardı. Dernek başkanımız Ali Osman Gürel ile birlikte Büyükşehir Belediyemize gittik. Başvurularımızı yaptık. Bu kadar kısa bir sürede dönüş beklemiyorduk. Hemen cevap verildi. Malzeme ve işçilik yardımı aldık. Camimizin dış cephesi yenilendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne hizmetlerinden dolayı bütün mahalle halkımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.