Yüzde 17,5'lik Artışla Temmuz Ayı İhracatında Rekor

Temmuz ayında Gaziantep 664 milyon 978 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise Temmuz ayında 799 milyon 55 bin dolarlık ihracat yapıldığını açıklayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Temmuz ayında gerek Gaziantep'ten gerekse bölgemizden yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine oranla önemli bir artış gösterdi. Tarım ve sanayi ürünlerimizin dünya pazarlarında en yüksek değerlerle işlem görebilmesi için yürüttüğümüz çalışmalarımız devam ederken ihracatçılarımızın ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne yönelik eğitim çalışmalarımız sürmektedir" dedi.Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Ocak - Temmuz 2019 döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,9 artışla 5 milyar 64 milyon 385 bin dolar, Gaziantep'ten ise yüzde 9,2 artışla 4 milyar 271 milyon 952 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Kileci, "Gaziantep ili 2019 yılı Temmuz rakamı, bugüne kadar kaydedilen en yüksek Temmuz ayı değeri olarak gerçekleşmiştir. Bu rekorla birlikte, iller bazında ihracat artış oranlarına baktığımızda da Gaziantep yüzde 17,5 ile ortalamanın bir hayli üzerinde bulunuyor. İhracatçılarımızın dünya pazarlarındaki gücü her geçen gün artarken, sanayicilerimiz de yüksek katma değerli ürünlerle ihracatçılarımızın elini güçlendiriyor" dedi.Yüksek Katma Değerli Ürün Üretmenin Yolu Eğitimden GeçerBaşkan Kileci yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi gerektiğini vurgulayarak "Türkiye'deki öz kaynaklarımız ile çeşitli sektörlerde ürettiğimiz ürünlerimizi işleyerek mamul hale getirmek ve yüksek katma değer kazandırarak dünyaya hak ettikleri rakamlarla pazarlayabilmek öncelikli hedefimiz. Elbette bunu başaracak olan Gaziantepli sanayici ve ihracatçılarımız. Sanayi tesislerimizde gerçekleştirilen yeni yatırımlar, markalaşma, AR-GE, inovasyon ve tasarıma yönelik yoğun çalışmalar, dijital dönüşüme yönelik çabalar yüksek katma değerli üretimin artacağının habercisi. Sanayicilerimizle koordineli çalışarak dünya pazarlarının istediği ürünlerin geliştirilmesi ve böylelikle ihracat hacmimizin arttırılması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ürün geliştirmede sanayicimizin nitelikli iş gücü ihtiyacına cevap verecek elemanlar yetiştiren Dış Ticaret Uzmanı Eğitim Programı'nı başlattık. E-ticaret/e-ihracat alanında ise mesleki yeterliliği artırmak, bölgemiz sektörlerinin ihtiyacı olan kalifiye gençler yetiştirerek ihracat ailesine kazandırmak için sertifikalı kurslarımız devam ediyor. Bu eğitim serisine göre şuan gündemimizde E-Ticaret Uzmanlığı Eğitimimiz var." ifadelerini kullandı.Kentteki kurumlarla işbirliği içerisinde Gaziantep için yapılan çalışmalardan söz eden Kileci, "Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte odalarımızın işbirliği ile üzerinde çalışılan Gaziantep Stratejik Yol Haritası toplantılarına katılıyor; kent vizyonunun geliştirilmesi, ticaretinin artırılması, sanayi dönüşüm vizyonunun oluşturulması için uğraş veriyoruz. İşbirliği ile yapılan bir diğer çalışma, 12-15 Eylül 2019 tarihlerinde ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali. Geçen yıl bu festivale gelen ziyaretçi sayısı 250 bini geçmişti. Gastronomi dalında UNESCO şehirler arasında olan Gaziantep'in bu önemli etkinliğine bu yıl daha fazla ziyaretçi geleceğini ve hizmet ihracatımız açısından büyük getirileri olacağını düşünüyoruz. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak geçen yıl festivalde bir standımız vardı, bu yıl da daha kapsamlı faaliyetlerle festivalde yer almayı planlıyoruz" dedi.Yabancı yatırımcılar ve alım heyetlerinin önemine değinen Koordinatör Başkan Kileci, bölgesel ve küresel ekonominin güçlüklerinden de söz ederek, "Yabancı yatırımcıların ve alım heyetlerinin bölgemize gelmeleri büyük önem taşıyor. Birliklerimizin organize ettiği özel nitelikli alım heyetleri kanalıyla; ihracat pazarlarını bir anlamda ihracatçımız ile doğrudan buluşturuyor ve yeni pazarlar bulunmasının yolunu açıyoruz. Gaziantep'e gelen alım heyetleri sadece ürünlerimizi yakından görmekle kalmıyor, aynı zamanda sanayi tesislerimizi ve tesislerin üretim kapasitelerini de yakından inceleyerek bu alandaki yetkinliğimizi görüyorlar. Fakat tüm bunları yaparken içinde bulunduğumuz şartlara değinmek gerek. Bir kere içerisinde bulunduğumuz bölge itibari ile birçok ekonomik ve siyasi krizle karşı karşıyayız. Suriye ve Irak'la son dönemde artan gerilim, ihracat payımızın ciddi bir bölümünün Ortadoğu ülkelerine olması sebebiyle ticaretimizi büyük oranda etkiliyor. Her şeyden önce yanı başımızda süregelen bir savaş var, kendisi sonlansa bile etkilerini daha uzun yıllar hissedeceğimiz bir savaş. Savaştan kaynaklı göç probleminden artık söz etmeme bile gerek yok sanıyorum. Bölgesel güçlüklerin yanında, dünyada gözlemlenen ticari gerilim giderek karmaşık bir hal almaya başladı. Birtakım ülkeler zaman zaman birbirlerine ambargo ya da çok yüksek vergiler uygulamakta. Dolayısıyla siz bir ürünü ihraç ederken, birçok parametreyi hesaba katmak ve ürününüzü öyle satmak durumundasınız." şeklinde konuştu.Söz ettiği bu zor ekonomik şartlar altında ekonomimizi sağlamlaştıracak tavsiyelerde bulunan Kileci; "Tüm bunları göz önünde bulundurarak, ekonomimizin dışsal etkilere karşı kırılganlığını en aza indirmeli ve pazar çeşitlendirmesi yapmalıyız. Bir ülke ile problem yaşadığımızda çok rahat şekilde başka bir pazara geçme kabiliyetiniz olmalı. Ürünlerinizin katma değeri yüksek olduğunda bu kabiliyet de yükselecektir zira katma değerli ürünleriniz her pazarda rağbet görecektir. Bu pazar çeşitlendirmesi için alım heyetlerini çok faydalı buluyoruz. Örneğin geçtiğimiz günlerde Birliğimizde özel nitelikli bir Çin alım heyeti ağırladık. Kuru meyve ihracatçıları, Çinli Cofco Sundry firması ile görüştü. Burada Çin'e işlenmiş ve katma değeri yüksek ürünler ihraç edebilirsek bu bölge olarak yaptığımız bir pazar çeşitlendirmesidir" dedi.Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu'da İhracat Artışı Devam EdiyorGüneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Temmuz 2019'da kayıt altına alınan ihracatın 2018 yılının aynı ayına oranla yüzde 14,7 artışla 799 milyon 55 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Gaziantep'in Temmuz 2019 ihracatının ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 artışla 664 milyon 978 bin dolar olduğunu açıkladı. Temmuz 2018 - Temmuz 2019 dönemini kapsayan 12 aylık dönemde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, Güneydoğu'dan yüzde 5,2 artışla 8 milyar 750 milyon 956 bin dolar; Gaziantep'ten ise yüzde 7,2 artışla 7 milyar 294 milyon 469 bin dolar ihracat kaydedildiğini belirten Başkan Kileci Gaziantep'te ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 151 olduğunu belirtti.En Fazla İhracat Ortadoğu ÜlkelerineGAİB ihracatı ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu Ülkeleri'nin yüzde 45,9 pay ile ilk sırada yer aldığı, AB Ülkeleri'nin yüzde 20 ile ikinci ve Afrika Ülkeleri'nin ise yüzde 13,5 ile üçüncü sırada yer aldığı açıklanırken Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Ocak-Temmuz 2019 döneminde 185 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, İran, Almanya, Libya ve İsrail'in en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu belirtildi. İhracatı yapılan ürünler incelendiğinde ise halı, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, demir-çelik mamulleri ile dış giyimin en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu ifade edildi.Gaziantep en fazla ihracat yapan 6. il2019 yılı Ocak - Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %9,2 artış ile 4 milyar 271 milyon 952 bin dolarlık ihracat yapan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotif ili Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğu ifade edildi. Gaziantep'in ihracatında ön sıralarda tekstil ve ham maddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörlerinin geldiği belirtildi.Aynı dönemde GAİB'e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise; Kahramanmaraş'tan 565,5 milyon dolar; Mardin'den 421 milyon dolar; Malatya'dan 203,3 milyon dolar, Diyarbakır'dan 89 milyon dolar; Şanlıurfa'dan 74 milyon dolar; Adıyaman'dan 37 milyon dolar, Kilis'den 33,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı. - GAZİANTEP