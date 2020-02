Yüzde 20 görebilmek için 30 bin liraya ihtiyacı var

Halk arasında tavuk karası olarak bilinen gece körlüğü (retinitis pigmentosa) hastalığı nedeniyle sadece bir gözü yüzde 5 görebilen 34 yaşındaki Filiz Kuş, kızlarının yüzünü unutmamak ve onlara kendi ayakları üzerinde duracakları yaşa kadar destek olmak için kök hücre nakli ameliyatı olmak istiyor.

Adanalı Filiz Kuş, 2 yaşındayken kızamık çıkardı. Babası askerde olduğu için annesi tarafından doktora götürülmeyen ve aşıları yaptırılamayan Kuş, tedavi olamadığı için görme kaybı yaşamaya başladı. Yıllar içinde ailesi tarafından birçok doktora götürülen Kuş'a 10 yaşında tavuk karası teşhisi konuldu. Kuş, görme kaybının yıllar içinde artması nedeniyle 10 yaşından itibaren tek başına bir yere gidememeye başladı.

Kuş, 17 yaşına geldiğinde ailesiyle İstanbul'a göç etti. Gözleri bu yıllarda az da olsa gören Kuş, bir tekstil firmasında işe girdi.

İlk maaşını almasına 3 gün kala, iş arkadaşı yanlışlıkla sol gözüne makas sapladı. Bu kaza nedeniyle sol gözündeki görme kaybı artan Kuş, bunun üzerine rapor alarak engelli aylığı almaya başladı.

2008 yılında engelli aylığı almaya gittiği bir gün, annesinin tanıştırdığı ve kendisi gibi engelli maaşı olan psikoz hastası Enver Kuş ile dünya evine girdi. İlk hamileliği sırasında meydana gelen göz tansiyonu nedeniyle, Kuş'un sağ gözü tamamen göremez hale geldi.

Bugün sol gözüyle yüzde 5 görebilen Kuş, kendisine uzatılacak yardım eliyle yüzde 20 görmeyi umut ediyor. Kayseri'deki bir hastanede kök hücre nakli ameliyatı olmak isteyen Kuş'un daha iyi görebilmesi için 30 bin liraya ihtiyacı var.

Eşi ile birlikte devletten aldıkları toplam 1120 lira engelli aylığının yanı sıra, 1000 lira çocuk yardımı ile geçimlerini sağlamaya çalışan Kuş, Esenler'de oturdukları ev için ise 900 lira kira ödüyor.

"Kızlarımın yüzünü hiç unutmak istemiyorum"

Yaşadığı zorlukları AA muhabirine anlatan Kuş, haziran ayında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiğini, doktorunun kendisine "Artık yapacak bir şey kalmadı" dediğini aktardı.

Bunun üzerine içini korku kaplayan Kuş, "O gün yanımda küçük kızım vardı. Oturdum, hüngür hüngür ağladım. Orada saatlerce ağladım, bir kişi 'Bu kızın neyi var?' deyip yanıma gelmedi. Kimse bana tek kelime bile sormadı. Dizlerim tutmadı, yerimden kalkamadım. Doktor öyle deyince 'Artık gözüm tamamen gidecek.' dedim. Kızlarımın yüzünü hiç unutmak istemiyorum. Onlarla ilgili hayaller kuruyorum. Büyüdüklerinde onların çeyizini hazırlayacağım." diye konuştu.

Bir yakınının araştırması üzerine Kayseri'deki özel bir hastanede çalışan bir göz doktoruna ulaşan Kuş, "Bir umutla gidiyorum ama yine de kendimi en kötüye alıştırıyorum. Doktor beni muayene edince, 'Sana kök hücre olur. Yüzde 15-20 görürsün. Sağ gözüne ise yapılacak hiç bir şey kalmamış.' dedi. Bir göz de zaten dünyada yeter. Şu an yüzde 5 görüyorum, yüzde 20 görürsem çok iyi olacağımı düşünüyorum." dedi.

12 ve 8 yaşında iki kızı olan Kuş, dışarıya hiçbir zaman yalnız çıkamadığını, eşinin ve çocuklarının kendisine eşlik ettiğini anlattı.

Eşya düzenini ezberlediği için evdeki tüm işlerini kendi halleden Kuş, "Misafirliğe gideyim, ilk önce benim ayakkabılarımı ayaklarımın önüne koyarlar aramayayım diye. Yoksa evimin içinde bir sıkıntım yok. Allah'ıma şükürler olsun oturduğumuz evdeki eşyaları, ev sahibi verdi. 'Kiranızı verme şartıyla oturun.' dedi." ifadelerini kullandı.

Ameliyat için Sağlık Bakanlığından onay alındı

Filiz Kuş, Kayseri'deki uzman doktora muayene olduktan sonra Sağlık Bakanlığına kök hücre nakli için başvurduklarını ve gerekli onayın verildiğini anlattı.

Ameliyatı için gerekli olan para için ilgili kurumlara başvurduğunu ancak olumlu yanıt alamadığını aktaran Kuş, "Bu ameliyatı olan insanlarda olumlu sonuçlar alınmış. Gözleri açılmış. Hayırseverlerin sesimi duymasını istiyorum. İnşallah iki kızım için gözlerime destek olurlar." dedi.

Gözlerinin ameliyattan sonra açılması halinde çalışmayı düşündüğünü dile getiren Kuş, "Gözlerim yüzde 20 görürse, çocuklarımı okula bırakırım. Tekstil sektöründe yine çalışırım. En azından yarım maaş alırım, kimseye muhtaç olmam." diye konuştu.

"Hastalığımdan dolayı düşünemiyorum, üzülemiyorum, ağlayamıyorum"

20 yılı aşkın süredir psikoz hastası ve ömür boyu ilaç tedavisi görmek zorunda olan Filiz Kuş'un eşi 43 yaşındaki Enver Kuş da yaşadığı psikolojik ve ruhsal sorunlar nedeniyle herhangi bir işte çalışamıyor.

Bir gözü yüzde 5 görebilen eşine bağımlı bir şekilde yaşamını sürdüren Enver Kuş, ruhsal travmaları nedeniyle eşinin yanından bir an olsun ayrılamıyor.

Askerden geldiği yıl 5 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Enver Kuş için bu an, hayatının dengesinin değiştiği an oldu. Olayın etkisiyle büyük bir travma yaşayan Kuş, 20 yıldır o günün etkisinden çıkamıyor. Kalıcı olan bu rahatsızlığına rağmen eşine destek olmaya çalışan Kuş, şunları anlattı:

"Engelli maaşlarımızla geçinmeye çalışıyoruz. Eşimin durumuna da üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Ben genelde odamdan da çıkmıyorum. Eşim yemek yapacağı zaman korkuyorum. Çünkü kendini yakıyor. Üzerine çay devriliyor. Ayakları, bacakları hep yanık. Korkuyorum, hep tedirginim üzerine dökecek diye. Hastalığımdan dolayı düşünemiyorum, üzülemiyorum, ağlayamıyorum. Kendi dünyamdayım. Ömür boyunca ilaç kullanmak zorundayım. Tek başıma bir yere gidemiyorum, o yüzden çalışamıyorum. Zorlayıp 'Şunu yap.' desen, o an o hastalık geliyor. Sesler duymaya başlıyorum, duvarlar canlanıyor. Ama ilaçlarla iyiyim. Çalışmam imkansız çünkü kriz geliyor. İnsanların arasına karıştığımda küfür sesleri duyuyorum. Bunu yaşayan bilir."

Kaynak: AA