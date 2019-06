İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin, "Beylikdüzü'nde ne yaptın kardeş sen? Hadi bir şey yapmış olsun. 37 tane vaat ortaya koymuş 5 yıl önce. 2 tanesini yapmış. Yüzde 5,4 performans ortaya koymuş. Hiçbir şey yok. Yüzde 5,4 performansa İstanbul teslim edilmez." dedi.

Bakan Soylu, Berberler Odası tarafından CNR Fuar Merkezinde düzenlenen 15. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı'nın açılışına katılarak, stantları gezdi, yetkililerden fuarla ilgili bilgi aldı.

Burada konuşan Soylu, Türkiye'nin kaybetmesinin esnafa da kaybettireceğini belirterek, "Türkiye'nin istikrarsızlığı size de kaybettirir. Bu kış neredeyse hükümeti domates sepetinin içerisine koyacaklar ve düşüreceklerdi. En büyük riskleri alıyoruz. Arzumuz özel sektörümüzün, esnafımızın gelişmesi. Bize itimat edin, güvenin. Önümüzdeki 4,5 yılı ülkemizin çok daha iyi bir noktaya taşınabileceği hale getiririz." diye konuştu.

Daha sonra Fatih'te bir otelde gerçekleştirilen "Midyatlılar Buluşması"nda Mardinli vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, Türkiye'nin büyümesini değil yükselmesini hedeflediklerini, büyümenin sadece ekonomik olduğunu, yükselmenin ise medeniyet mirasıyla birlikte gerçekleşeceğini söyledi.

Türkiye'nin hiç olmadığı kadar güçlü bir noktada olduğunu, daha da güçlü bir noktaya gelmesini hedeflediklerini vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Yerel seçimlerde yüzde 52 oy almak hiç kolay değil. Yerel seçimlerde vatandaş bileti keser. Genel seçimlerde kesmek istemez, istikrarı devam ettirmek ister. Yerel seçimlerde faturayı önüne koyar ama burada koymadı. Bunun önemli bir sebebi var. Karşı karşıya kaldığımız riski milletimiz gördü. Mesele sadece Türkiye'yi düzeltmek değildir. Bizim görevimiz sadece 780 bin kilometrekaredeki kardeşliği tesis etmek değildir. 28 Şubat'ta tek bir günde bu coğrafyanın kaderini değiştirdiler. Türk'ü Kürt'le, Aleviyi Sünniyle birbirine düşürüp, bir fay hattını tetiklemeye çalışıyorlar sürekli. Huzur bırakmak istemiyorlar."

Soylu, milleti birbirine düşürmeye çalışanlara, milletin çocuklarını heder etmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerinin altını çizdi.

- "Can Dündar mantığındaki adamlara İstanbul'u teslim etmeyin"

İstanbul üzerinden Türkiye'ye büyük bir oyun oynandığını belirten Soylu, "İstanbul'a şöyle bir sorumluluk geliyor. Türkiye'nin burnunu nereye çevireceğinin kararını İstanbul verecek. Can Dündar felsefesindeki insanların İstanbul'u yönetimine geldiğini ne olursunuz bir düşünün. Gezi olaylarında attığı yalandan tweetlerle bu ülkeyi tahrik etmeye çalıştı. Can Dündar mantığındaki adamlara İstanbul'u teslim etmeyin. Bir rövanşist mantık İstanbul'u teslim almaya hazırlanıyor. İstanbul'umuzun büyüklüğüne, misyonuna, yüküne çok yazık olur. İstanbul'u bir ideolojik kavga, bir koçbaşı haline getirmeye çalışacaklar." diye konuştu.

S400 konusuna da değinen Soylu, "S400 alamazsın diyor. Senden istedik, verdin mi? Vermedin. 15 yıl önce paramız yoktu. Şimdi evimizi güvenlik altına alacağız, çelik kapı yaptıracağız. 'Yaptıramazsın' diyor. Öbüründen alayım, 'Alma' diyor. Ne yapacağız? S400 bizim milletimizin bağımsızlık deklarasyonumuzdur. Ne derse desin, ne ortaya koyarsa koysun. S400'ü getiririz, onlar da görürler." dedi.

"Beylikdüzü'nde ne yaptın kardeş sen?"

İçişleri Bakanı Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin ise şunları söyledi:

"Beylikdüzü'nde ne yaptın kardeş sen? Hadi bir şey yapmış olsun. 37 tane vaat ortaya koymuş 5 yıl önce. 2 tanesini yapmış. Yüzde 5,4 performans ortaya koymuş. Hiçbir şey yok. Yüzde 5,4 performansa İstanbul teslim edilmez. 11 kreş sözü vermiş, bir tane yapmış. 'Sünni'ye cami yapacağım, Alevi'ye cemevi yapacağım' demiş, ikisini de aldatmış. Son 3-5 ayda durumu düzeltirim diye caminin temelini atmış. LGBT'nin logosunu kendi belediyesinin logosuna koymuş. İstanbul'un gücü üzerinden bizi yolumuzdan döndürmeye çalışacaklara fırsat vermeyelim. Bir taraftan musakka edebiyatı yaparken, öteki taraftan VIP'te gündem oluyorsun. Samimiyetleri ortaya çıkmıştır. Bu yalancıya İstanbul'u teslim etmeyin."

Bakan Soylu, daha sonra Beyoğlu'ndaki Sivas Dernekler Federasyonu'nda İstanbul'da yaşayan Sivaslılar ile bir araya geldi, sohbet etti.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Soylu, onların sevgi gösterilerini karşılıksız bırakmayarak, fotoğraf çekildi.

Kaynak: AA