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Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara!

Yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürüleceğini bildiren genelgenin yayınlanmasının ardından denetimlerini sıklaştıran ekipler, İstanbul Bahçelievler'de yolcuların ayakta seyahat ettiği minibüs şoförüne 392 TL ceza kesti.

30.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:13

Bahçelievler 'de polis ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın tüm toplu ulaşım araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürülmesi genelgesiyle ilgili olarak denetleme yaptı. Denetlemelerde uyarılara rağmen bir minibüs içerisinde yolcuların ayakta seyahat etmesi şaşkınlık oluşturdu. Minibüs şoförüne 392 TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürüleceğini bildiren genelgeyi yayınlamasının ardından Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri yolcu sayısı ve toplu taşıma araçlarında güvenli mesafenin korunması ile ilgili olarak denetleme yaptı. Bahçelievler Kemal Sunal Caddesi'nde polis ve zabıta ekipleri toplu ulaşım araçlarını durdurarak, kurallarla ilgili bilgilendirme yaptı. Kural ihlali yapılan ulaşım araçlarına uyarılarda bulunuldu. Yan yana oturan yolcular da boş koltuklara oturtuldu.

YOLCULARIN VE ŞOFÖRÜN ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ

Öte yandan durdurulan minibüslerdeki tüm yolcuların ve şoförlerin ateşleri ölçüldü. Denetlemelerde uyarılara rağmen bir minibüs içerisinde yolcuların ayakta seyahat etmesi şaşkınlık oluşturdu. Belirtilen yüzde 50 oranının üzerinde yolcu taşıdığı için polis ekipleri tarafından minibüs şoförüne toplamda 392 TL para cezası kesildi.

"ŞOFÖRÜN HATASI, VATANDAŞ NE YAPSIN?"

Minibüste seyahat eden Mehmet Ayten, "Normal koltukta oturuyorduk. Şoförün hatası vatandaş ne yapsın hangi aracı bulsa binmek zorundadır. Onların düşünmesi lazım. Ben de daha yeni bindim şoförün kendinin düşünmesi lazım. Para kazanmasını biz de isteriz. Böyle günde onlarında fedakarlık yapması lazım" dedi.

Minibüste seyahat eden bir diğer yolcu ise kontrollerin sağlanıyor olmasından dolayı çok mutlu olduğunu işe geç kaldığı için binmesi gerektiğini söyledi.

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara!

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Bahçelievler, Zabıta, Polis, Güncel

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Bahçelievler'de yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara
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