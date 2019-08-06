Yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan genç, camiyi ateşe verdi! O anlar kameralara yansıdı

Yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan genç, İstanbul'da bir camiyi ateşe verdi. Zihinsel engelli genç serbest bırakılırken camiyi kundakladığı o anlar saniye saniye görüntülendi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN EŞKALİ BELİRLENDİ

Edinilen bilgilere göre, Kağıthane Çağlayan Mahallesi Taş Ocağı Caddesi'nde bulunan Yunus Emre Camisi 3 Ağustos günü bir zanlı tarafından kundaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şahsın eşkalini tespit etti. Eşkali belirlenen Mehmet B. (19), 5 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi'nde bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı.