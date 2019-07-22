Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yüzde 7 faizle pos tefeciliği yapan kuyumcuya baskın

Kahramanmaraş'ta pos makinası ile yüzde 7 faizle tefecilik yapan kuyumcu gözaltına alındı.

22.07.2019 23:01 Yüzde 7 faizle pos tefeciliği yapan kuyumcuya baskın
Kahramanmaraş'ta pos makinası ile yüzde 7 faizle tefecilik yapan kuyumcu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından pos tefeciliği suçlarına yönelik İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya operasyon yapıldı. İş yerinde yapılan incelemede yüzde 7 faiz oranıyla tefecilik yapıldığı tespit edilirken, 5 adet pos cihazı ve 59 bin 140 TL nakit paraya el konuldu. İş yerindeki şüpheli şahıs, adli işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
23:30   İsrail 9 katlı binayı havaya uçurdu
23:26   Sara hastası genç derede ölü bulundu
23:22   Yardım vakfı gönüllüsü bombalı saldırıda hayatını kaybetti
23:01   Yüzde 7 faizle pos tefeciliği yapan kuyumcuya baskın
22:52   Ceylanpınar'da patlama: 5 yaralı
22:46   Erzincan'da bir günde üç yangın
22:29   DEAŞ'ın Somali'deki yeni kolu bağlılık yemini etti