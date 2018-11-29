Türkiye
Erkek Basketbol Takımı Başatrenörü Ufuk Sarıca
, 71-67 yendikleri İspanya
maçı sonrası yaptığı açıklamada "Yüzde 90 Çin
'e gideceğiz diyebilirim" dedi. FIBA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri 2. Tur 3'üncü maçlar kapsamında I Grubu'nda yer alan Türkiye, evinde ağırladığı İspanya'yı 71-67 yenerek liderliğe yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Çin'e gitmek için İspanya gibi bir takımı yenmek bizim şu anki takımımız için çok önemli. Maçın aslında gelişimi bizim için pek sürpriz olmadı. Böyle bir maç bekliyorduk. Çalıştığımız konuların büyük kısmını sahada uyguladık. Son oynadığımız maçlara göre 6 oyuncumuz kadroda yoktu. Burada tabi ki oyuncularımın özverisi önemliydi. Semih'ten içeri kısımda çok iyi katkı aldık. Uzun süredir kadroda olmayan oyuncular bugün kadroda şans buldu. Hepsi de takıma müthiş katkı sağladı. Düşük skorla istediğimiz bir tempoda maçı kazanmayı başardık. Şu an İspanya'yı yenerek grup lideri konumundayız. Biz 2 senelik süreçte hiçbir bahane ortaya koymadan, Çin'i hedef olarak ortaya koyduk. Bu yolda büyük bir mesafe kat etmiş durumdayız. Yüzde 90 artık Çin'e gideceğiz diyebilirim. Herkese bu konuda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ" Karadağ
maçına da değinen Sarıca, konuşmasında şunları kaydetti:
"Karadağ maçı bu maçın sonucundan bağımsız çok zor bir maç olacak. Oraya giderken biraz daha rahat gideceğiz. Bugün burada kaybetsek daha büyük bir baskı altında olacaktık. Bu tür galibiyetlerden sonra bir rahatlama oluyor ama bunu engellememiz lazım. Mental olarak iyi hazırlanmamız lazım. Çeşitli zorluklarla oraya gideceğiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız."
"BİZİM HEDEFİMİZ ÇİN'E GİTMEK" Milli basketbolcu Metecan Birsen ise, "Gruptan çıkma adına çok önemli bir maçtı bizim için. Bizim hedefimiz Çin'e gitmek. Taraftarımızın müthiş desteğiyle maçtan galip ayrıldık. Zor bir süreçten geçtik fakat birlik olduk, hepimiz çok mücadele ettik ve bu maçı kazanmayı bildik" şeklinde konuştu.
İSPANYA CEPHESİ
FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur 3'üncü maçlar kapsamında I Grubu'nda lider olarak yer alan İspanya, konuk olduğu Türkiye'ye 71-67 yenilerek 2. sıraya geriledi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İspanya Başantrenörü Sergio Scariolo, "Çok iyi oyunlarından ötürü Türkiye'yi tebrik ediyorum. Aslında yedek kadroyla buraya gelmiş olmamıza rağmen oyuncularımın çok iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Bu sebeple onlarla gurur duyuyorum. Ana kadromuzdan çok sayıda oyuncu eksikti. İçeriden sayılar bulmaya çalıştık. Mücadele ettik ama 3'lüklerimiz isabetli değildi. Maçın genelinde yüzdemiz düşüktü. İstediğimiz verimi alamadık ama mücadele seviyemizden memnunum. Maçın sonuna kadar içerisinde kaldık" ifadelerini kullandı.
"ATMOSFER ÇOK ETKİLEYİCİYDİ" Maçın atmosferine de değinen Scariolo, "Çok etkileyiciydi. En centilmen şekilde takımlarını desteklediler. Ev sahibi takımda bundan faydalandı. Böyle ortamlarda oynamak bizi çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu. İspanyol basketbolcu Jaime Fernandez ise yaptığı konuşmada şunları belirtti:
"Türkiye'yi tebrik ediyorum. Maçta çok rahat mücadele edemedik. Bundan sonraki maçlarda daha iyi olmaya çalışacağız. Dünya kupasına kalmak için elimizden geleni yapacağız. Deplasman takımı olarak geldiğimiz için atmosfer bizi etkiledi. Fakat maçın genelinde Türkiye'nin enerjisi bizden daha yüksekti ve daha çok mücadele ettiler. Bence bunda seyircinin de etkisi olmuştur. Böyle atmosferlerde oynarken mutlu oluyoruz."
(Seyid Fatih
Poyraz - Cem Geçim/İHA)
İspanya,Türkiye,Çin Halk Cumhuriyeti
29 Kasım 2018 Perşembe 22:16