15.07.2019 23:54
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Yüzde 99 engelli raporu olmasına rağmen imkanlardan yararlanamıyor

Yüzde 99 engelli raporu olmasına rağmen imkanlardan yararlanamıyor

Diyarbakır'da yaşayan ve 12 yıldır diyaliz ve şeker hastası olan Lütfiye Deniz, yüzde 99 engelli raporu olmasına rağmen imkanlardan yararlanmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Diyarbakır'da yaşayan ve 12 yıldır diyaliz ve şeker hastası olan Lütfiye Deniz, yüzde 99 engelli raporu olmasına rağmen imkanlardan yararlanmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde ikamet eden 12 yıllık diyaliz hastası Lütfiye Deniz, kendisine bakacak kimsesi olmadığını ve engelli raporu olmasına rağmen devletin engellilere ve yardıma muhtaç insanların faydalandığı imkanlardan yararlanamadığını söyledi. Deniz, 4 defa sağlık raporu aldığını ve yüzde 99 engelli raporu bulunduğunu belirtti. Elindeki belgelere rağmen hiçbir imkandan yararlanamadığını kaydeden Deniz, şöyle konuştu:

"30 yıldır şeker hastasıyım, 12 yıldır diyalize giriyorum. Yaklaşık 5 yıl önce eşimi kaybettim, kanser hastasıydı kendisi. Böbrek hastasıyım, büyüklerimizden bir yardım bekliyorum. Evli olan oğlumun eşi bana bakmıyor. Kızım da damadımın korkusundan sürekli yanıma gelemiyor. Hastaneye gittim 4 kere rapor çıkardım. Yüzde 99 engelli olmama rağmen bana evde bakım hizmeti vermediler. Bana ya bakım ücreti ya da bana bir bakıcı göndermesini istiyorum." - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Diyarbakır, Yenişehir, Yaşam

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