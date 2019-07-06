06.07.2019 09:34
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Dövizdeki dalgalanma nedeniyle ahududu fiyatları yüzde yüz zamlandı

Dövizdeki dalgalanma nedeniyle ahududu fiyatları yüzde yüz zamlandı

Türkiye'de yetişen ahududunun yüzde doksanının üretildiği Bursa'da hasat başladı. Fiyatı geçen yıla nazaran yüzde yüz artan ahududu bu sene üreticinin yüzünü güldürdü. Üreticiler geçen yıl fiyatı 5,50 lira olan ahududunun kilosunu bu yıl 10 liradan satıyor.

Bursa'da 24 köyde yetişen ahududunun hasadına başlayan üreticiler, bu yıl rekoltenin düşmesi ve döviz kurundaki dalgalanmadan dolayı ürünlerini kilosu 10 liradan satıyor.

Türkiye'de yılda 6 bin 500 ton ahududu tüketilirken, sadece 2 bin 500 ton üretiliyor. 3 bin 500 tonluk açık ise Bosna Hersek ve Sırbistan'dan ihraç edilerek kapatılıyor. Pasta ve dondurmalarda kullanılan bu leziz ve narin meyvenin reçeli de yapılıyor. Kestel'in Şevketiye köyünde 20 gündür hasadı yapılan ahududular, toplandıktan sonra çabuk bozulduğu için hemen buzhaneye götürülüp muhafaza ediliyor.

"DÖVİZDEKİ ARTIŞTAN DOLAYI FİYATLAR İYİ"

25 yıldır ahududu yetiştiriciliği yaptığını ifade eden Kestel Ziraat Odası Meclis Başkanı Engin Taşdemir, " Bursa'nın 24 köyünde yetişen ahududunun hasadı 20 gün önce başladı. Bu 24 köyün 12 tanesi Kestel ilçesinde. Türkiye'nin yıllık ahududu ihtiyacı 6 bin 500 ton. Üretim ise 2 bin 500 ton. Bu ürünün yüzde doksanı Bursa'da yetişiyor. Mevsim şartlarından ve dövizdeki artıştan dolayı fiyatlar iyi. Geçen yıl 5 lira 50 kuruş olan ahududu bu sene 10 liraya satılıyor" dedi.

Ahududu hasadından görüntüler;

Kaynak: İHA
Türkiye, Kestel, Bursa, Ekonomi, Güncel

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