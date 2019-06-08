08.06.2019 12:03
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Yüzde 90'ı erkek olan hayranlarına konser veren Bahar Candan izdihama neden oldu

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan'ın Aquapark'ta verdiği konserde izdiham oldu. Konseri izleyenlerin yüzde doksanının erkek olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Sevilen moda yarışması İşte Benim Stilim'le adını duyuran Bahar Candan, yine çok konuşulacak bir haberle gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı hareketlerle olay olan Candan, Önceki gün de İstanbul'daki Aquapark'ta ilk konserini verdi.

YÜZDE DOKSANI ERKEKTİ

Bahar Candan'ı dinleyenlerin yüzde doksanı erkekti ve konser tıklım tıklımdı. Konserde izdihamın eşiğinden dönüldü.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Çoğunluğu erkeklerden oluşan Bahar Candan hayranları sosyal medyanın da diline düştü.

Yüzde 90'ı erkek olan hayranlarına konser veren Bahar Candan izdihama neden oldu
Bahar Candan, Magazin

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