Yüzde yüz çevreci tesis büyüyor

Türkiye'nin en büyük kamu yatırımı olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve Manisa'nın 40 yıllık çöp sorununu tarihe gömen yatırımı Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi, çevreci özelliğini kaybetmeden büyüyor.

Türkiye'nin en büyük kamu yatırımı olma özelliğini taşıyan, Manisa'nın 40 yıllık vahşi çöp depolama sorununu ortadan kaldıran, yüzde yüz çevreci yatırımı Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi çevreye duyarlılığını kaybetmeden büyüyerek genişliyor. Kapasitelerini arttırmak için ilgili bakanlıklarla prosedürlerini tamamlayan tesis sanayi şehri olan Manisa'nın, sanayiden kaynaklanan atıkları da almaya başlayacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, devam eden genişleme ve büyüme çalışmalarını yerinde inceledi. Yıldırım'a, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk de eşlik etti.

ATIKLAR FERMANTOSYON İLE GAZI ALINARAK PARK-BAHÇELERDE KULLANILIYOR

Tesiste incelemelerini tamamlayan Ertuğrul Yıldırım, yüzde yüz çevreci olan tesiste yatırımlara sürekli olarak devam edildiğini kaydetti. Tesiste incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, "Tesiste fermantasyon ünitesi yaptık. Atıklar fermantasyon tesisi ile metan gazından elektrik enerjisi üretilecek. Bu üniteyi 15 gün içinde hizmete alarak mekanik ayrıştırma tesisinden çıkan organik atıkları, gübreye dönüştürmeden önce içindeki metan gazını kullanarak elektrik üretmeyi, son olarak çıkan atıkları ise kompost yaparak park-bahçemizde kullanmak için büyük bir yatırım gerçekleştirdik" dedi.

ENDÜSTRİYEL ATIKLAR DA KABUL EDİLEBİLECEK

Depolama alanları olan lot alanlarında çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Yıldırım, "Lot alanlarında kapasite artışını gerçekleştiriyoruz. ÇED kapsamındaki alanlarımız doldukça depolama alanlarımızın kapasitesini arttırıyoruz. Bunun yanında çok önemli bir yatırıma daha başladık. 1. sınıf atık depolama alanını hizmete alıyoruz. Sanayi şehri olan Manisa'da, sanayiden kaynaklı atıkların çevreye hiçbir zarar vermeden tamamen geçirimsiz bir alanda depolanarak bertarafını gerçekleştireceğimiz yatırımın da başlangıcını yaptık. Bu yılın sonuna doğru da bunu bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

ATIK SU ARITMA TESİSİ DE BÜYÜYOR

Gelen atıklardan kaynaklanan sızıntı sularının toplandığı alanın büyütülmesi için bakanlık onaylarının çıktığını söyleyen Yıldırım, "Yatırım için anlaşılan firmaya mekanik siparişleri verildi. Siparişler gelene kadar zemin iyileştirilmesine başlanıldı. Yaklaşık 2 aylık bir zamanda ortalama 60 metreküp/gün olan sızıntı suyu arıtma tesisimize ek olarak ilk başlangıçta 250 metreküp/gün ilave kapasiteli arıtma tesisi, ilerleyen zamanda ise yine bir 250 metreküp/gün kapasiteli tesisi daha hazırlayarak hem kimyasal arıtmanın hem biyolojik arıtmanın hem de membran arıtmanın olduğu ileri düzey bir arıtma sistemini oluşturup dere standartlarına yani evdeki kullanım suyu standartlarına getirerek dereye deşarjını sağlayacağız. Yüzde yüz çevreci olan bu tesisimizin çevre bilincinin devamlılığını sağlamış olacağız" diye konuştu.