Yüzde yüz Türk mühendisliğiyle üretilen makine dünya sahnesinde

Simge Group şirketlerinden E-MAK, asfalt makineleri üretiminde uzun yıllara dayanan AR-GE çalışmaları ile geliştirdiği, çevreci ve üstün teknolojiye sahip agrega fabrikası Megaton ile tüm dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.Asfalt ve madencilik makineleri üretiminde dünyanın en büyük markalarından biri olan E-MAK'ın yüzde 100 Türk mühendisliği ile geliştirerek pazara sunduğu, dünyada eşi benzeri olmayan bin ton asfalt malzemesi üreten çevreci ve yüksek kalite standartlarındaki agrega asfalt Megaton, Brüksel'de düzenlenen özel etkinlikte Avrupa Parlamentosu üyelerine tanıtıldı. Asfalt ve madencilik makineleri üretiminde dünyanın en büyük markalarından biri olan Bursalı E-MAK, çevreci yönü ve sahip olduğu üstün teknolojilerle tüm dikkatleri üzerine çeken, yerli üretim agrega fabrikası Megaton ile ülkemizi uluslararası arenada gururlandırmaya devam ediyor.Uzun yıllara dayanan AR-GE çalışmaları ile geliştirdiği, çevreci ve ileri teknolojiye sahip agrega fabrikası Megaton ile dünya genelinde yoğun ilgi gören E-MAK, Avrupa Agrega Birliği'nin (UEPG) düzenlediği UEPG Sürdürülebilir Kalkınma Ödül Töreni'nde (Sustainable Development Awards Ceremony 2019), üstün özelliklerle donatılan Megaton'u tanıttı.Avrupa agrega endüstrisinin Brüksel'de yerleşik şemsiye kuruluşu olan UEPG, Avrupa Birliği'nin Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımına hizmet eden inovasyonları yapan firmalara ödüllerini sunmak ve endüstrisindeki gelişmeleri paylaşmak amacıyla her 3 yılda bir geleneksel olarak düzenlediği "UEPG Sürdürülebilir Kalkınma Ödülleri Töreni 2019" aktivitesini, bu yıl 20 Kasım'da Brüksel'de düzenledi.1977 yılında Bursa'da kurulan Simge Group'un lokomotif şirketlerinden biri olan E-MAK, yüzde 100 Türk mühendisliği ile geliştirerek pazara sunduğu, dünyada eşi benzeri olmayan 1000 ton ağırlığındaki çevreci ve yüksek kalite standartlarındaki agrega fabrikası Megaton ile Avrupalılardan tam not aldı.Türkiye'den sadece E-MAKBrüksel Opera Salonu La Madeline'de düzenlenen geceye; Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Komisyonu'ndan Çevre ve İnovasyonlar alanında görevli üst düzey yetkililer, Brüksel'de yerleşik ilgili dernek ve federasyon yöneticilerinin yanı sıra, 20 ülkeden yaklaşık 200 UEPG üyesi katıldı.Ülkemizden sadece E-MAK'ın yer aldığı prestijli organizasyonda, Megaton'un UEPG tarafından Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir kalkınma yaklaşımına hizmet eden bir ürün olarak değerlendirilmesi sonucu E-MAK, sunum yapmaya layık görüldü.Törende ilk olarak, Avrupa Komisyonu Araştırma ve İnovasyon Direktörü Peter Dröll ile Dönüşümsel Ekonomi ve Yeşilci Gelişmeler Direktör Danışmanı William Neal söz alarak, "Yeşil Anlaşma" (Green Deal) üzerine konuşmalar yaparken, Avrupa Birliği'nin bu konuda politika trendlerini detaylı olarak açıkladı.Kaynakların verimli kullanımı çağrısıParlamento yetkilileri, küresel iklim değişikliği ve ekonomik krizin oluşturduğu güncel sorunlara çözümün, sadece ekonomik açıdan değil özellikle çevresel tahribatı engelleyici tedbirlerin de alınmasıyla ancak mümkün olacağına işaret ederek, finansal sürdürülebilirliğin bu bağlamda her daim kar elde eden bir kredi politikası değil, kamusal fayda doğrultusunda kaynakların mümkün olan en verimli şekilde kullanılması anlamına geldiğini vurguladılar. Diğer bir deyişle, agrega endüstrisi de çalışmalarını sürdürürken; enerji, Co2, toz, kalite, yeniden kullanım, sağlık gibi parametreleri çok daha fazla göz önüne almak ve bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak yeni çözümler/ürünler bulmak yükümlülüğü altına giriyor. Dolayısıyla Yeşil Anlaşma, nereyse sıfır sera gazı emisyona geçişi ve Avrupa'yı bu süreçte olumlu bir finansal yapıya dönüştürmeyi, iddialı ve pragmatik bir plan olarak hedefliyor. Bunu sağlamak için de birtakım kanuni yatırımlar AB yetkilileri tarafından yürürlüğe sokuluyor. ve bu düzenlemeler her endüstri gibi agrega endüstrisini de etkisi altına alıyor. Bu noktada, E-MAK'ın kendi teknolojisi ile üretmiş olduğu Challanger ve Megaton inovasyonları, bahse konu olan AB yaklaşımlarına son derece önemli ölçüde hizmet eden ürünler olmasından dolayı UEPG yetkililerinin dikkatini çekmiş olup, komisyon yetkililerinin konuşmalarının hemen ardından bu ürünlerin tanıtılması için söz hakkı E-MAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Gencer'e verildi.Türkiye'ye davetGencer, Simge Challanger ürününün 2008 yılında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta 4 yılda bir düzenlenen ve konusunda dünyanın önde gelen kongreleri arasında yer alan "Eurasphalt-Eurobitume Kongresi"nin İnovasyon Oturumunda sözel sunuma seçildiğini ve ürünlerinin, dünyanın en büyük makine fuarlarından olan BAUMA Fuarı'nda sergilendiğinden bahsederek, ilgi duyan tüm tarafları Türkiye'deki firmalarını ziyarete davet etti ve kendileri ile iş birliğine açık olduklarını ifade etti.Dünyada bir örneği daha yokEmre Gencer'in dikkatle izlenen sunumunun ardından UEPG Başkanı Thilo Juchem, yıl içinde dikkat çeken yeni teknolojilere ayrılan bu bölümde yaptığı sunum için E-MAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Gencer'i tebrik ederek, tamamen Türk mühendisliği ve know-how birikimi ile geliştirilen, dünyada bir örneği daha olmayan ve agreganın kullanıldığı hemen her sektöre hitap eden agrega fabrikası 'Megaton'un dahiyane bir buluş olduğunu, bundan sonra E-MAK'ı bünyelerinde UEPG üyesi olarak görmekten mutluluk duyacaklarını iletti. - BURSA