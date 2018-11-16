Yüzde Yüz Yerli Otobüsü İnceledi

16 Kasım 2018 Cuma 12:21



16 Kasım 2018 Cuma 12:21

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk yüzde yüz yerli elektrikli otobüsünü inceledi. Dönmez, "Askeri ürünleri üretmek amacıyla yola çıkan şirketin sivil uygulamalar için proje üretiyor olması çok güzel" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ASELSAN'a çalışma ziyaretinde bulunarak, Türkiye'nin ilk yüzde yüz yerli elektrikli otobüsünü inceledi. Macunköy tesislerine yaptığı ziyarette Bakan Dönmez'e ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ve diğer yöneticiler, ASELSAN bünyesinde gerçekleştirilen projeler hakkında detaylı bilgi vererek, enerji, güvenlik, ulaştırma, sağlık, haberleşme ve siber güvenlik konuları hakkında sunum yaptı. Sunumda ASELSAN'ın Milli Akıllı Şebeke Yönetimi Sistemi, Milli SCADA, GES ve RES YEKA'lar için Güç Dönüşüm Sistemleri, Enerji Depolama Yönetimi Sistemleri konularında görev almaya hazır olduğu belirtildi. Sunum sonrası yapılan projeleri yerinde inceleyen Bakan Dönmez, ASELSAN'ın enerji alanındaki yeni siber güvenlik çalışmalarını detaylı olarak inceledi."ENERJİDE YERLİLEŞTİRME NEDEN OLMASIN?"Ziyaret sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ASELSAN ortaklığı ile gerçekleştirilen projelerin mevcut durumu hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Dönmez, Türkiye'nin ilk yüzde yüz yerli elektrikli otobüsünü inceleyerek, otobüsün AR-GE'den başlayan bütün üretim seviyeleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Dönmez, ASELSAN'ın ulusal ve uluslararası projeleriyle kendini sürekli geliştirdiğini ve Türkiye'nin milli gururu olduğunu dile getirdi. ASELSAN'ın AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla öncü kurumların başında geldiğini dile getiren Dönmez, "Askeri ürünleri üretmek amacıyla yola çıkan şirketin sivil uygulamalar için proje üretiyor olması çok güzel. ASELSAN'ın enerji, güvenlik, ulaştırma, sağlık gibi konularda milli teknolojiyi geliştirmesi bu alanlardaki hareket kabiliyetimizin gelişmesi adına oldukça önemli. Milli enerji ve madende bunu hep dile getiriyoruz; arz güvenliği, yerlileştirme, yerli teknoloji. AR-GE çalışmalarında sabırlı olmak gerek. Savunmada başarılan yerlileştirme enerjide neden başarılamasın? Teknoloji üretmek için şirketlerin önünü açacak projelerin araştırma ve geliştirmeden ticarileşmeye gidecek serüvenine destek olunmalı" diye konuştu.(Yağmur Yıldız/İHA)