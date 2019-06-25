Yüze İstenilen Formu Veren Genç Yüz Operasyonu

İstediğiniz yüz hatlarına kavuşmak için yaşlanmanız gerekmiyor. İstediğiniz güzelliğe, arzu ettiğiniz yüz formuna kavuşmanız mümkün. Hem de iz bırakmadan ve doğallıktan uzaklaşmadan.

Yüz estetiği sadece yaşlılarda yapılan bir operasyon olmaktan çıktı. Artık yüze şekil vermek ve güzelleştirme amaçlı olarak da yüz estetiği operasyonları yapılıyor. 20'li yaşlardan itibaren yapılan bu operasyona "Beautification Operasyonu" deniliyor.

Tezel, "Yani bu operasyon ile majör değişiklikler yapılarak bambaşka bir güzelliğe kavuşulabildiği gibi, mevcut ifade korunarak küçük değişikliklerle daha çarpıcı, çekici bir yüze de sahip olunabiliyor. Saçlı deri içerisine gizlenen 1 cm'lik kesiden girilerek, 4 mm inceliğinde kamera yardımıyla gerçekleştirilen bir endoskopik operasyon olan Beautification, kişinin istediği güzelliğe, arzu ettiği yüz şekline kavuşmasını sağlıyor. İnsanların beğenilmeye ve kendilerini beğenmeye duydukları ihtiyacın karşılanması onların kendilerine olan öz güvenini, yaşam ve çalışma arzularını etkiler. Bu da genel yaşam başarısına yansır. Burada vurgulanmak istenen mutluluğun en önemli unsurunun dış görünüş olduğu değil, insanın öncelikle kendisini beğenmesinin ve çevresindekiler tarafından beğenilmenin kendi ruhunu, özgüvenini ve dolayısıyla iş, eğitim, çalışma ve özel yaşantısındaki başarıyı etkilediğidir. " dedi.

GENÇ YAŞTA YÜZDE YAPILACAK OLUMLU DEĞİŞİKLİKLERİ BENİMSEMEK ÇOK DAHA KOLAY OLDUĞU GİBİ İYİLEŞME DE ÇABUK VE KOLAY GERÇEKLEŞİR.

Yüz şekillendirme ve güzelleştirmede kullanılan Beautification tekniğinin genç yaştaki kişilere uygulanabilir olmasını sağlayan en önemli faktörün görülebilir bir iz bırakmaması olduğunu belirten Tezel şöyle devam etti:

"Diğer bir önemli faktör ise, güzelliği tamamen doğal bir görünümle, abartısız olarak elde ederken; mimiklerin ve doğal anatomik yapıların da korunuyor olmasıdır. Beautification Operasyonu'nda yüz estetiğine bütünsel yaklaşım çok önemlidir. Yüzün siluetinin ve tek tek göz, burun, dudak, kaş gibi önemli yapıların birbirleri ile uyumu ve oranlarının o kişinin yüz özelliklerine göre yeniden biçimlendirilmesi söz konusudur. Bu operasyon bir yüz germe operasyonu değil; üç boyutlu yüz şekillendirme operasyonudur. Yani sadece karşıdan değil, yüzün her açıdan güzel gözükmesi sağlanır. Örneğin bazı insanlarda kaşların uç kısımlarının düşük ve gözün dış kısımlarının aşağıya doğru olması kişinin yorgun bir ifadeye sahip olmasına neden olur. Göz altı çukurluğu yine yorgun ifadeyi veren ve canlı bir bakışı bozan faktörler arasındadır. Yukarıdan aşağıya sıralayacak olursak; Beautification esnasında alnın şekillendirilip yuvarlak bir kontur sağlanması, kaşların açısı, gözün biçimi ve yatay düzlemle yaptığı açı bir bütün olarak değiştirilebilmektedir."

YÜZDE BİRÇOK NOKTADA UYGULANIYOR

Beautification tekniğinin uygulandığı işlemler hakkında bilgi veren Tezel, "Elmacık kemiklerinin belirginleştirilmesi, göz altındaki çukurluğun, koyu rengin giderilmesi, yanağın alt kısmındaki dolgunluk nedeni ile dikdörtgen veya aşırı yuvarlak görüntünün giderilip, oval bir yüz formunun elde edilmesi bu operasyonla yapılabilen işlemler arasındadır. Ayrıca ağız köşesinin yukarıya alınması, bu kısımda dudakların dışarıya dönmesinin sağlanması yine bu operasyonda mümkündür. Bazen burnun şekillendirilmesi de istenilen çekici yüze ulaşmak için gerekebilmektedir. Burnun yüksekliğinin, büyüklüğünün ve açılarının ayarlanması çoğu kez Beautification tekniğiyle kombine ediliyor. Burada yine en önemli şey, burunda"izsiz kıkırdak tespiti" kullanılarak, dışarıdan hiçbir kesi yapılmaksızın, hatta kemiğe çoğu kez hiç müdahale etmeyerek, doğallıktan uzaklaşmadan, yüze en iyi uyan görüntünün elde edilmesidir."diye konuştu.

10-15 GÜNDE NORMAL YAŞAMA DÖNMEK MÜMKÜN

Beautification Operasyonunun genel anestezi ile yapıldığını ve hastaların 10-15 gün içerisinde günlük hayatlarına dönebildiğini söyleyen Tezel, "Elde edilen yüz konturlarının ışığı yansıtma biçimi, iz bırakmaması, doğal sonuçlar ve kısa iyileşme süreleri nedeni ile mesleği gereği sık sık görüntü vermek zorunda olan, yakın plan poz veren insanlar, ekran, sahne, kamera ışığını daha rahat alabilmek için özellikle bu yöntemi tercih etmektedir. " dedi.