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Yüzen adacıklar 'beyaz gelinlik' ile bir başka güzel

Dünyada eşi ve benzerine az rastlanan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Çat Baraj göletindeki onlarca yüzen adacık kar yağışı ile birlikte ayrı güzelliğe büründü.

07.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:02Yüzen adacıklar 'beyaz gelinlik' ile bir başka güzel
Dünyada eşi ve benzerine az rastlanan 'ın Çelikhan ilçesi Baraj göletindeki onlarca yüzen adacık kar yağışı ile birlikte ayrı güzelliğe büründü.

Çat Baraj Göleti üzerinde sürekli yer değiştiren ve doğa harikası olan yüzen adacıkları kışın farklı bir güzellik kaplıyor. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünün yüzen adacıklar, yazın olduğu gibi kışında ziyaretçilerini bekliyor. Çelikhan ilçesindeki yüzen adacıklarda kar yağışı birlikte kartpostallık görüntü ortaya çıktı.

Üç bin yılda bitkilerin kılcal köklerinden oluşan adacıklar rüzgarın etkisiyle sürekli yer değiştiriyor. Kalınlığı 3 metreyle 5 metre arasında değişen ve 100 ile 500 metrekare büyüklüğündeki yüzen adacıkların oluşumu yüzlerce yıl sürüyor.

Vatandaşlar yazın çok güzel görünen yüzen adacıkların kar yağışıyla birlikte beyaz gelinlik giyerek kartpostallık görüntüler ortaya çıkardığını dile getirdi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Çat, Güncel

Kaynak: İHA

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