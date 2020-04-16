Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Yüzen dev Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

16.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:45
Yüzen dev Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Romanya'dan İspanya 'ya giden Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 78 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu 'Scarabeo 9' Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Dün geçmesi planlanan platform fırtına nedeniyle iptal edilmişti. Lapseki Şevketiye açıklarına demirlenen 'Scarabeo 9', bu sabah Marmara Denizi'nden saat 07.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

36 bin 863 groston ağırlığındaki 'Scarabeo 9', saat 09.20'de Nara Burnu'nu dönerek Çanakkale önlerinde geldi. 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen platforma; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-4, Kurtarma-10, Nazım Tur ve KYGM-9 Hızlı Tahlisiye Botu eşlik etti. Çanakkale Boğazı platformun geçişi sırasında Güney'den Kuzey'e tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan İspanya'nın Las Palmas Limanı'na gitmekte olan 'Scarabeo 9'un, 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini saat 12.00'de tamamlayacağı bildirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale Boğazı, Çanakkale, İspanya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Veyis Ateş’ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış Haberler
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Türkiye, ’koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde’ kendine son sıralarda yer buldu Haberler
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" kendine son sıralarda yer buldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Haberler ›› Güncel ››Yüzen dev Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:36: Erdemli Belediyesi internet üzerinden maske dağıtımına başladı - Haber 12:36: Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 35 bine yaklaştı - Haber 12:36: Kızılcahamam Belediyesinden 13 yaşındaki çocuğa sürpriz doğum günü - Haber 12:35: DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Haber 12:35: MHP'li Yalçın'dan İnfaz düzenlemesi açıklaması - Haber 12:24: Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı - Haber 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber