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Yüzen dev Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yüzen dev Çanakkale Boğazı'ndan geçti Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

16.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:51
Yüzen dev Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Romanya 'dan İspanya'ya giden Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 78 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu 'Scarabeo 9' Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Dün geçmesi planlanan platform fırtına nedeniyle iptal edilmişti. Lapseki Şevketiye açıklarına demirlenen 'Scarabeo 9', bu sabah Marmara Denizi'nden saat 07.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.
36 bin 863 groston ağırlığındaki 'Scarabeo 9', saat 09.20'de Nara Burnu'nu dönerek Çanakkale önlerinde geldi. 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen platforma; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-4, Kurtarma-10, Nazım Tur ve KYGM-9 Hızlı Tahlisiye Botu eşlik etti. Çanakkale Boğazı platformun geçişi sırasında Güney'den Kuzey'e tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Romanya'nın Köstence Limanı'ndan İspanya'nın Las Palmas Limanı'na gitmekte olan 'Scarabeo 9', 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini saat 12.00'de tamamlayacağı bildirildi. Yüzen dev Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Romanya, Genel
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