30.06.2019 17:13
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Yüzerken ayağına kramp giren genç son anda kurtarıldı

Yüzerken ayağına kramp giren genç son anda kurtarıldı

Bursa'da İznik Gölü'nde yüzerken ayağına kramp giren genç, çevredekilerin durumu fark etmesi ile boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Bursa 'da İznik Gölü'>İznik Gölü 'nde yüzerken ayağına kramp giren genç, çevredekilerin durumu fark etmesi ile boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Yenişehir 'den ailesi ile İznik Gölü'ne pikniğe gelen Mustafa A. (27), Göllüce köyü sahilinde göle girdi. Ayağına kramp giren Mustafa A. suda çırpınmaya başladı. Boğulmak üzere olan genç, gölde yüzen vatandaşlar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı. Kıyıda vatandaşların ilk müdahalesinin ardından Mustafa A. ailesi tarafından İznik Devlet Hastanesine götürüldü. Mustafa A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Yenişehir , Bursa , İznik Gölü , İznik , 3. Sayfa

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