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Yüzey temizliğinde kumlama tekniğinin yerini lazer teknolojisi alacak

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Teknoparkı'nda faaliyet gösteren Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (LATARUM) yürütülen proje kapsamında, özellikle otomotiv ve tersanecilik sektöründe yapılan metal yüzey temizleme işlemleri lazer teknolojisiyle gerçekleştirilecek.

10.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:18
Yüzey temizliğinde kumlama tekniğinin yerini lazer teknolojisi alacak
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Teknoparkı'nda faaliyet gösteren Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (LATARUM) yürütülen proje kapsamında, özellikle otomotiv ve tersanecilik sektöründe yapılan metal yüzey temizleme işlemleri lazer teknolojisiyle gerçekleştirilecek.
Türk imalat sanayisinin ana üssü Kocaeli'de sanayicilerin metal işlemleriyle ilgili problemlerine çözüm üretmek amacıyla kurulan merkezde, lazer teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve eğitim çalışmaları yürütülüyor.
Lazer çeşitliliği, güçlü altyapısı, bilgi birikimi ve tecrübe bakımından önde gelen merkezlerden biri olan LATARUM, kurulduğu 2005 yılından bu yana lazer teknolojileri konusunda yaptığı araştırma ve uygulamalarla çok sayıda firmanın yaşadığı sorunların çözümüne katkı sağladı.
Merkezin müdür yardımcısı Prof. Dr. Ersin Kayahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin lazer teknolojileri alanında Türk sanayisine çözüm üretmek amacıyla 2005 yılında kurulduğunu söyledi.
LATARUM'da metal yüzeylerde lazerde kesme, delme, kaynak, renklendirme, yüzey düzleştirme ve sertleştirme işlemlerini yaptıklarını belirten Kayahan, bu teknolojinin "Endüstri 4.0" için olmazsa olmaz bir uygulama şekli olduğunu kaydetti.
Prof. Dr. Kayahan, lazer teknolojilerinin çok hızlı olması ve otomasyon sistemlerine çok uygun olmasından dolayı gelecekte çok daha fazla kullanılacağına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Burada TÜBİTAK destekli araştırma projeleri ve Avrupa Birliği projelerimiz var. Yaptığımız çalışmalar özellikle sanayinin lazer probleminin çözümüyle ilgili olan sonuçlar. Lazerlerle medikal uygulamalarda kullanılabilecek nanoparçacıklar üretebiliyoruz. Metal yüzeylerinin sertleştirilmesi, iyileştirilmesi için çalışabiliyoruz. Bunların birçoğu sanayici tarafından bilinen şeyler değil."
"Bu alanda Türkiye'de öncü bir kuruluşuz"
Lazer teknolojileri konusunda Türkiye'de öncü bir kuruluş olduklarını vurgulayan Kayahan, son zamanlarda özellikle kumlama teknolojisinin alternatifi olarak lazer teknolojisinin metal yüzeylerde boya kaldırma, yüzey paslarını kirlerinin temizlenmesi konularında çalışmalar yürüttüklerini anlattı.
Ersin Kayahan, lazerlerde ışık hızının kullanıldığını ve otomasyon sistemlerine çok uygun bir yapısı olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:
"Lazer teknolojisini kumlama tekniğinin bir alternatifi olarak düşünüyoruz. Dolayısıyla lazerle çok hızlı bir şekilde yüzey temizliği yapabiliriz. Bununla ilgili bir el aparatı geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreçte de bunu bir el aparatı şeklinde ticari bir ürün haline getireceğiz. Biz bunun şu an Ar-Ge'sini yapıyoruz, geliştiriyoruz, hangi yüzeyleri temizleyebileceğimizi hem kendimiz öğreniyoruz hem de sanayicimize öğretiyoruz."
"Paslı ve kirli yüzeyler rahatlıkla temizlenebilecek"
Geliştirme çalışmalarının devam ettiği apartın el süpürgesi şeklinde olacağını belirten Kayahan, "Biz bununla paslı ve kirli yüzeyleri rahatlıkla temizleyebileceğiz. Bu, içerisinde soğutucu sistemleriyle, hareketli motor ve aynalarıyla yapılacak olan bir sistem." ifadelerini kullandı.
Kumlamanın oldukça maliyetli, sağlık açısından tehdit içeren ve aynı zamanda çevre dostu olmayan bir uygulama olduğunu aktaran Prof. Dr. Kayahan, kumlamanın yerini alacak olan bu yeni lazer teknolojisiyle yüzey temizleme, pas ve boya sökme işlemlerinin daha çevreci ve ekonomik bir şekilde yapılacağını vurguladı.
Kayahan, lazerle metal yüzey temizliğinin boyanın, pasın olduğu her sektöre fayda sağlayacağını, başta özellikle otomotiv ve denizcilik sektörünün geldiğini kaydetti.
Sanayideki uygulamalar konusunda epey yol katettiklerini aktaran Prof. Dr. Ersin Kayahan, ilerleyen süreçte faaliyetlerini biyomedikal ve savunma sanayisine doğru yoğunlaştırmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kayahan Açar, Kocaeli, Teknoloji
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