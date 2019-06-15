Yüzlerce Amerikalı şirketi Çin ile müzakere istedi

500'den fazla şirket ve iş dünyası örgütü bir araya gelerek Başkan Trump'a , sürekli daha çok gümrük vergisi sarmalına son verme ve Pekin ile yeniden müzakere etme çağrısında bulunan bir mektup gönderdi. 13 Haziran günü kamuoyu ile de paylaşılan mektubun 2016'daki seçimlerde Trump'a en çok oy veren ve ABD Başkanı seçilmesini sağlayan eyaletlerden gelmesi dikkat çekti.

"Gümrük Vergileri Ülkenin Merkezine Zarar veriyor" başlıklı mektupta, iş dünyası "Ek gümrük vergilerinin şirketler, tarım sektörü ve aileler ve tüm Amerikan ekonomisi üzerinde önemli olumsuz ve uzun vadeli sonuçlar doğurduğunu birinci elden biliyoruz" diyere özellikle şirket birlikleri ihtilafın tırmanmasından kaygı duyduklarını açıkladı.

Amerika Hükümeti, dünyanın ikinci büyük ekonomisi ile kavgasını bu arada birkaç düzey yukarıya tırmandırdı. Yalnızca Çin'den yaptığı milyarlarca dolarlık ithalatın önüne engel koymakla kalmadı, başarılı Çin teknoloji girişimlerine karşı da tutum aldı. Bunun en son örneği Amerikalı üreticilerin kesin rızaları ile serbestçe ticaret yapmakta oldukları Huawei'nin de böyle bir "engelli" listesine konmuş olmasıdır.

Washington'daki yetkililer bu önlemleri Birleşik Devletler'in güvenlik sorunları ile açıklıyor. Öte yandan Başkan Trump bu adımını Uzakdoğu ile ticaret kavgasındaki stratejisinin bir parçası olarak açıkladı.

Çin Hükümeti de bu yapılanlara şimdiye değin yine gümrük vergileri yoluyla tepki verdi. En son Çin yetkilileri, Amerika için nadir madenler gibi önemli hammaddelerin bu ülkeye ihracatını bir olasılıkla kısıtlama sinyalleri verdi. Bunun da ötesinde uzmanlar, Çin'in de bu ülkede çok para kazanan ve orada iPhone'larını yaptıran Amerikan cep telefonu üreticisi Apple'a yaptırım uygulayabileceğini belirtiyorlar. Beyaz Saray sözcüsü de Trump'ın, Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook ile buluşarak muhtemelen ticaret, yatırım vb konularından konuştuğunu söyledi.