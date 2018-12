Yüzlerce Bisikletli, Engelliler İçin Avrupa'dan Asya'ya Geçti

02 Aralık 2018 Pazar 15:21



Yüzlerce bisikletli, engelliler için Avrupa 'dan Asya 'ya geçtiEngellilerin sanatla buluştuğu festival "Barikat Film Festivali " başladıİSTANBUL - Uluslararası Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen Barikat Film Festivali kapsamında yüzlerce bisikletli, engellilerin yaşadığı zorluklara farkındalık oluşturmak amacıyla Avrupa'dan Asya Yakası'na pedal çevirdi. Renkli anların yaşandığı etkinlikte bisikletliler, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na gelerek burada şehitliğe karanfil bıraktı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen Uluslararası Barikat Film Festivali, 9'uncu yılına girdi. Zeytinburnu Belediyesi, Barikat Sanat Atölyesi Derneği, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Cervantes Enstitüsü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen Barikat Film Festivalinin bu yılki ev sahipliğini Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın üstlendi.Festivalin ilk gününde engellileri yalnız bırakmayan Başkan Aydın, etkinliğe bisikletiyle katıldı. Etkinlikte, Aydın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce bisikletli, Şişli 'den hareket ederek, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na pedal çevirdi. Bisikletliler daha sonra ellerindeki karanfilleri şehitliğe bıraktılar. Engellilerle birlikte bisiklet süren Başkan Aydın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçip Üsküdar meydana kadar gelerek engellilere destek oldu. Yüzlerce vatandaşın aynı anda pedal çevirip 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği bisiklet etkinliği, Üsküdar İskele Meydanı'nda son buldu. Bisikletliler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken bazı vatandaşlar kornalarıyla etkinliğe destek oldu."Yaşamı onlarla paylaşırsak güzel"Engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla bisiklet turunun düzenlendiğini belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Görme engellilerimize ve tüm engellilerimize dikkat çekmek adına; barikatları, engelleri kaldırmak adına Avrupa'dan Asya'ya geldik. Şu an Üsküdar'dayız. Çoğumuz doğuştan şanslıyız, herhangi bir engelimiz yok. Ama bazı kardeşlerimizin dezavantajları var. Yaşamı onlarla paylaşırsak güzel. Onların farkına varmamız lazım. Bugün tüm bisikletli gruplarla beraber İstanbulumuz'da engelli kardeşlerimize dikkat çekmek istedik. Farkındalık oluşturmak istedik. Engelli kardeşlerimizde bizlerle beraber pedal bastılar. Birlikte 20 kilometreye aşkın bir yol yaptık, engelsiz günler diliyorum" dedi."Sesli betimleme, altyazı ve dublaj yöntemiyle dünyada ilk olan bir film festivali yapıyoruz"Festival kapsamında konuşan Uluslararası Barikat Film Festivali Başkanı Hüseyin Nacar, "Uluslararası Barikat Film Festivali bu yıl 9'uncusunu düzenliyor. Sesli betimleme, altyazı ve dublaj yöntemiyle dünyada ilk olan bir film festivali yapıyoruz. Sanatın ve sporun iyileştirici gününe inanıyoruz. Engelliler Günü'nü kutlamaya karşı bir anlayışla onların kutlanacak bir günün olmadığını, anılacak bir günün varolduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı."Biz engellilere karşı pedal çevirmeye devam ediyoruz"Bisiklet turuna katılan görme engelli Şule Yazıcı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne istinaden bir etkinlik yapıyoruz. Bu etkinliğimiz farkındalık etkinliği. Bir şeyleri duyurmak, sesimizi duyurmak için bu etkinliği yapmak için yola çıktık. Böyle bir etkinlikte yer alıp bütün engellilerin sesi olabildiğim için çok mutluyum" dedi.Bisiklet turuna katılan diğer bir görme engelli Recep Selvi ise, "Bizler hayatın her alanında çeşitli engellerle karşılaşsak da, hiçbir zaman yılmadık her alanda mücadelemizi sürdürdüğümüz gibi bu alanda da Hüseyin Hocamız'ın önderliğinde engellilere karşı pedal çevirerek, Türkiye'de ve dünyada varlığımızı kanıtlamaya çalışacağız, kendimize hissettireceğiz. Biz engellilere karşı pedal çevirmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.