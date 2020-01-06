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Yüzlerce büyükbaşla ortadan kaybolan dolandırıcılar yakalandı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, kiraladığı çiftliğin sahibinden 230 büyükbaş ve mahalle sakinlerinden de yüklü miktarda para alıp, ortadan kaybolan M.A. ile A.A., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

06.01.2020 21:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:23 Yüzlerce büyükbaşla ortadan kaybolan dolandırıcılar yakalandı

DİYARBAKIR'ın ilçesinde, kiraladığı çiftliğin sahibinden 230 büyükbaş ve mahalle sakinlerinden de yüklü miktarda para alıp, ortadan kaybolan M.A. ile A.A., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Silvan'a bağlı kırsal Gündüz Mahallesi'ne geçen yıl 'den gelen M.A.ile A.A., hayvan ticaretiyle uğraştıklarını belirtip, mahalle sakinlerinden Mensur Aranacak'a ait çiftliği kiraladı. M.A. ile A.A., çiftliği kullandığı süre boyunca, mahalleli başta olmak üzere çevre ilçelerdeki havyan yetiştiricileriyle alışveriş yaptı. A.A. ile M.A., çiftliğini kiraladığı Mensur Aranacak'tan geçen yılın Kasım ayında ödemek üzere 600 bin TL tutarında 230 büyükbaş ve birçok hayvan üreticisinden senet karşılığında para ile hayvan aldı ardından ortadan kayboldu. 

Dolandırıldıklarının farkına varan onlarca mağdur jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olayla ilgili Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İl Komutanlığı ekipleri, M.A. ile A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmayla Mardin'de oldukları tespit edilen A.A. ile M.A. düzenlenen operasyonla yakalandı. 

Jandarmadaki sorgularının ardından  adliyeye sevk edilen A.A. ile M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma devam ederken, dolandırılan köylülere ait hayvan ve paralar konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.



Jandarma, Mardin, Silvan, Güncel

Kaynak: DHA

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