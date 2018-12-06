Yüzlerce Fakülte Mezunu Posta Dağıtıcısı Haklarını Geri İstiyor

PTT'ye bağlı posta dağıtıcıları ünvan değişikliği haklarının geri verilmesini istiyor. KPSS puanıyla atanan posta dağıtıcıları 2012 yılına kadar çalıştıkları süre içinde 4 yıllık fakülteyi bitirip kurumda 5. yılını doldurduktan sonra bir dilekçe ile gişe memurluğuna sınavsız bir şekilde geçiyordu. Ancak PTT anonim şirketi olduktan sonra 399'lu kadrolar için yükselme ve ünvan değişikliklerinde yapılan düzenleme ile posta dağıtıcıları bu haklarından mahrum kaldı. Yapılan düzenleme ile kurum içi görevde yükselmelerde idari hizmet sözleşmesine geçme şartı kondu.

YÜZLERCE KİŞİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Oysa bir çok posta dağıtıcı şartları yerine getirip gişe memurluğuna geçiş için PTT'yi tercih etmişti. Yapılan düzenleme sonrası yüzlerce kişi hayal kırıklığına uğradı. Şimdi dağıtıcıların önünde iki seçenek var; ya emekli olana kadar aynı pozisyonda mesleklerine devamedecekler ya da kadrolarından vazgeçerek istifa edecek.

"BİZİM SORUNUMUZ YÜKSELMEK DEĞİL"

Toplamda 1700 civarında 399'lu fakülte mezunu dağıtıcı mağdur durumda olduklarını dile getiriyor. Bu dağıtıcılar, "Bizim sorunumuz yükselmek değil, bizim sorunumuz dağıtıcılıktan gişe memurluğuna geçmektir" diyerek haklarının geri verilmesini istiyor.

PTT'YE TASARRUF SAĞLAYACAK

Fakülte mezunu dağıtıcılar, gişe memurluğuna geçtiklerinde ne ünvanları değişiyor ne de maaşlarında bir artış gerçekleşiyor. Yani PTT'ye herhangi bir ekstra yükümlülük getirmemektedir. Dağıtıcılar bu konu hakkında, "Maaşlarımızda düzey kesintisi sebebiyle bir miktar azalma olacağından kurumumuza yıllık yaklaşık 15.000.000 - 20.000.000 TL arası bir tasarruf sağlanmış olacaktır." diyor. Seslerini duyurmak isteyen yüzlerce fakülte mezunu dağıtıcı hükümetten konuya el atıp yaşadıkları hak kayıplarının tekrar verilmesini talep ediyor.