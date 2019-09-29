Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail
polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs
'te yer alan Mescid-i Aksa
'ya baskın düzenledi.
Yüzlerce fanatik Yahudi, İbrani takvimine göre yılbaşı olan Roş Aşana kutlamaları dolayısıyla sabah erken saatlerde İsrail polisi korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yerel kaynaklara göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili aşırı sağcı Yehuda Glick ve beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren Yahudiler ayin yaptı.
Mescid-i Aksa'nın tüm girişlerine bariyer koyan İsrail polisi, Müslümanların sabah namazı kılmasına engel oldu. Kudüs Yüksek İslami Komite Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını şiddetle kınayarak, "Bu baskınlar, özellikle Yahudi tatillerinde Mescid-i Aksa'ya sürekli düzenleniyor" dedi. Sabri, Müslümanlara Mescid-i Aksa'yı tüm tehlikelerden koruma çağrısı yaparak bu tür baskınların Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirme politikası çerçevesinde yapıldığını vurguladı.
Kudüs'teki İslami hareket, dün fanatik Yahudilerin Müslümanların ilk kıblesi olma özelliği taşıyan Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek için Filistin halkına çağrıda bulunmuştu. - KUDÜS