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Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi eşliğinde 650 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

20.10.2019 13:18Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrail polisi eşliğinde 650 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisi korumasındaki 650 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi, baskın sırasında ibadet eden Filistinlileri Mescid-i Aksa'dan zorla çıkardı.

Geçtiğimiz Pazar günü başlayan ve hala devam eden Sukot Bayramı nedeniyle fanatik Yahudilerin çağrı yapması üzerine toplam 2 bin 700 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. - KUDÜS

Doğu Kudüs, İsrail, Aksa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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