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- Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

- Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediKUDÜS - İsrail polisi eşliğinde 650 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

20.10.2019 14:55
- Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
KUDÜS - İsrail polisi eşliğinde 650 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
İsrail polisi korumasındaki 650 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi, baskın sırasında ibadet eden Filistinlileri Mescid-i Aksa'dan zorla çıkardı.
Geçtiğimiz Pazar günü başlayan ve hala devam eden Sukot Bayramı nedeniyle fanatik Yahudilerin çağrı yapması üzerine toplam 2 bin 700 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
- Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Doğu Kudüs, İsrail, Aksa, Güncel

Kaynak: İHA

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