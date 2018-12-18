Yüzlerce Geyik Öldüren Avcı, Hapiste Her Ay Bambi Filmini İzleyecek

ABD'nin Missouri eyaletinde başları için yüzlerce geyiği öldürmek suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırılan bir adam, cezasına ek olarak her ay Disney klasiği Bambi filmini izleyecek.

BAŞLARINI KESİP CESETLERİNİ ORMANDA BIRAKTI

Geyiklerin başlarını kestikten sonra cesetlerini ormanda bıraktığı öne sürülen David Berry Jr, babası ve kardeşiyle birlikte Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

AYDA EN AZ BİR KEZ BAMBİ FİLMİNİ İZLEYECEK

Eyalet tarihinin en büyük yasa dışı av davasında hakim karşısına çıkan Berry, ilki 23 Aralık'ta olmak üzere, ayda en az bir kez, annesi avcılar tarafından öldürülen Bambi adlı yavru karacanın öyküsünün anlattığı 1942 yapımı filmi izleyecek.

KAÇ GEYİK ÖLDÜRDÜĞÜ BİLİNMİYOR

Berry'nin kaç geyik öldürdüğü bilinmiyor. Ancak doğa koruma yetkilileri, bir ay süren soruşturma sonunda Berry'nin "birkaç yüz" geyik öldürmüş olabileceğini söylediler. Duruşmada Berry ve babası ömür boyu avdan men edildi.