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Yüzlerce güvercin gökyüzünü süsledi

Türkiye'de en fazla güvercin beslenen illerinin başında gelen Şanlıurfa'da yüzlerce güvercin gökyüzüne bırakıldı.

09.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:40Yüzlerce güvercin gökyüzünü süsledi
'de en fazla güvercin beslenen illerinin başında gelen 'da yüzlerce güvercin gökyüzüne bırakıldı. Havada uçuşan güvercinler görsel bir şölen oluşturdu.
Türkiye'nin en fazla güvercin beslenen illerinin başında gelen Şanlıurfa'da bu yıl da geleneksel olarak düzenlenen "güvercin döküşü" yapıldı. Bir araya gelen yüzlerce güvercin sever, aynı anda yüzlerce güvercini gökyüzüne saldı. Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'ne kafes ve kutuların içerisinde getirilen güvercinler, akşam ezanıyla birlikte aynı anda bırakıldı. Havada süzülen güvercinler görsel bir şölen oluşturdu.
Yazın beslenen güvercinlerin her kış mevsiminde bırakıldığını söyleyen güvercin severler, bunun da kendi festivalleri olduğunu belirtti.
GÜVERCİN DÖKÜŞÜ
Güvercin döküşü, kuşçular arasında her yıl düzenleniyor. Kuşçuların rekabeti olarak da adlandırılan güvercin döküşünde gökyüzünde birlikte uçan güvercinlerin başkasına ait güvercinleri aralarına alıp kendi evlerine götürmesi amaçlanıyor. Güvercinlerine iyi bakamayan ve iyi beslemeyenlerin güvercinleri, başkalarının güvercinlerine karışıp kendilerine daha uygun bir yuva ediniyor. Giden güvercinler ise bir daha geri alınamıyor.
(İHA)

Şanlıurfa, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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