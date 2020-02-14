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Yüzlerce insanın canını alan koronavirüsün fotoğrafları ilk kez yayımlandı

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün fotoğraflarını yayımladı.

14.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:18

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (NIH) bünyesindeki enstitülerden biri olan NIAID, SARS-CoV-2 önceki adıyla 2019-nCoV olarak bilinen koronavirüsün fotoğrafını yayımladı. Enstitünün Montana eyaletinde yer alan Hamilton'daki laboratuvarı, tarama ve transmisyon elektron mikroskoplarında koronavirüsün görüntülerini üretti.

İSMİN SEBEBİ AÇIKLANDI

Enstitünün yazılı yaptığı açıklamada, SARS-CoV-2'nin, Aralık 2019'da ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen ve küresel bir halk salığı tehdidi haline gelen Covid-19 hastalığına neden olduğu belirtildi. Ayrıca, açıklamada koronavirüslerin yüzeyindeki 'taç'ların virüs ailesine 'corona' (korona) ismini verdiği, bunun da 'taç'ın (crown) Latincesi olduğu ve çoğu koronavirüsün taç benzeri bir görünümünün olduğu belirtildi.

Ayrıca, NIAID, Covid-19'e dair yapılan aşı geliştirme çalışmalarının da bir görüntüsünü paylaştı.

ÖLÜ SAYISI 1383'E YÜKSELDİ

Öte yandan, Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1383'e, vaka sayısı ise 64 bin 437'ye ulaşırken, tedavi edilen kişi sayısı ise 6 bin 919 olarak açıklandı.

İşte yüzlerce can alan virüsün fotoğrafı:

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Yüzlerce insanın canını alan koronavirüsün fotoğrafları ilk kez yayımlandı

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Sağlık, Dünya, Güncel


HABER YORUMLARI (4)
YUSUF:Hadi inşallah
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BELKİ,:çok güzelmiş keşke banada bulaşsaa
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KENAN:keşke, senden kurtulmuş oluruz. :)
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DR:İnşallah inşallah
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