CHP
Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık
, kadına yönelik şiddet sonucu yılın ilk 6 ayında en az 63 çocuğun annesiz kaldığını, yüzlerce kadının hayallerinden koparıldığını belirtti.
Karabıyık, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 2002-2017 yıllarında 14 bin 293 kadın cinayetinin işlendiğini, bunların en az yarısının aile içi şiddet sonucu gerçekleştiğini ifade etti.
"Kadın cinayetleri 14 yılda yüzde 392 arttı." görüşünü savunan Karabıyık, bu yılın 10 aylık döneminde 344 kadının öldürüldüğünü, 242 kadının ise cinsel saldırıya maruz kaldığını kaydetti.
Kadın cinayetleri ve şiddetin artarak sürdüğünü, yoksulluk kıskacındaki kadınların şiddete maruz kaldığını ifade eden Karabıyık, "Ekonomik kriz ve neden olduğu işsizlik, her gün yapılan zamlar ve yoksulluk, sosyal bozulmalara ve şiddete neden oluyor." iddiasını paylaştı.
Karabıyık, resmi verilerin, yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranının yüzde 39,3, yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranının ise yüzde 48,5 olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Kadınlar şiddete uğradığını dile getiremiyor, en yakınları tarafından canice öldürülüyor, çocukları ise annesiz kalıyor. 2018 yılının ilk 6 ayında en az 63 çocuk annesiz kaldı, yüzlerce kadın hayallerinden koparıldı. Şiddete maruz kalan tüm kadınlar, yalnız olmadıklarını unutmamalı, şiddete karşı sessiz kalmamalı ve en temel hakları olan yaşam haklarına sahip çıkmalıdır. CHP olarak tüm kadınlarımızın yanındayız. Yaşamsal öneme sahip bu sorunun ortadan kaldırılması için kadın erkek ayrımı yapmadan toplumsal beraberlik içinde her türlü şiddete karşı 'hayır' diyerek birlikte mücadele etmeli ve bu bilinçle hareket etmeliyiz.
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle her türlü şiddete karşı olduğumuzu bir kez daha vurguluyor ve kadına karşı uygulanan şiddet ve ayrımcılığın son bulması isteğimizi yineliyorum. Toplumun temeli olan kadınlarımıza hak ettikleri değerde güzel bir yaşam diliyorum."
Lale Karabıyık,Cumhuriyet Halk Partisi
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:11