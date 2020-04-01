Yüzlerce kilometre uzaktaki köylerine dönmeye çalışan Hindistanlı işçiler günlerdir aç susuz yürüyor
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Hindistan'da yüzlerce kilometre mesafedeki köylerine dönmeye çalışan yüz binlerce Hindistanlı işçi, günlerdir aç susuz yollarda
01.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:14
Birçoğu aç ve susuz. Günlerdir yemek yiyemediler. Sadece su ve bisküvi ile hayatta kalmaya çalışıyorlar.
Yüzlerce kilometre yol yürüdüler..
Yüzlerce kilometre yol yürüdüler..
Kaynak: Euronews.com
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