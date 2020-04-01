Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yüzlerce kilometre uzaktaki köylerine dönmeye çalışan Hindistanlı işçiler günlerdir aç susuz yürüyor

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Hindistan'da yüzlerce kilometre mesafedeki köylerine dönmeye çalışan yüz binlerce Hindistanlı işçi, günlerdir aç susuz yollarda

01.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:14
Yüzlerce kilometre uzaktaki köylerine dönmeye çalışan Hindistanlı işçiler günlerdir aç susuz yürüyor
Birçoğu aç ve susuz. Günlerdir yemek yiyemediler. Sadece su ve bisküvi ile hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Yüzlerce kilometre yol yürüdüler..
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Yüzlerce kilometre uzaktaki köylerine dönmeye çalışan Hindistanlı işçiler günlerdir aç susuz yürüyor - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Rusya’dan gelen sayı ’Gençler virüse yakalanmıyor’ tezini çürütecek cinsten Haberler
Rusya'dan gelen sayı "Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek cinsten
Koronavirüsle mücadele eden ABD’den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi Haberler
Koronavirüsle mücadele eden ABD'den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi
Bilim insanları tespit etti! Virüsün bir bulaşma yolu daha ortaya çıktı Haberler
Bilim insanları tespit etti! Virüsün bir bulaşma yolu daha ortaya çıktı
Vatikan’a bağlı Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı Haberler
Vatikan'a bağlı Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Fransa’da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 418 ölü Haberler
Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 418 ölü
KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haberler
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
ABD’deki koronavirüs tablosu endişe verici! Ölü sayısı hızla artıyor Haberler
ABD'deki koronavirüs tablosu endişe verici! Ölü sayısı hızla artıyor

Son Dakika Dünya Haberleri

14:10: Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi online yayınlarla bilimi eve taşıyor - Haberler 14:09: Maçka Belediye Başkanı Koçhan'dan ateş ölçer ve maskeli pazar denetimi - Haberler 14:07: TEM'deki kazada sürücü bariyerler kesilerek kurtarıldı - Haberler 14:05: Horasan Belediyesi vatandaşlara hijyen seti dağıttı - Haberler 14:04: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kütüphanesindeki kaynak sayısında büyük artış - Haberler 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:37: Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı - Haberler 12:14: İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu - Haberler 11:57: Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş - Haberler 11:57: İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda gezdi - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz