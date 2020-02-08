Yüzlerce kişinin öldüğü Çin'de insanlar evlerinde yaka paça gözaltına alınıyor

Çin Sağlık Komisyonu dün 86 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklarken, toplan can kaybı 724'e yükseldi. Yetkililer, virüsle enfekte olan vaka sayısının ise 34 bin 546 olduğunu açıkladı. Bu hastaların 6 bin 101'inin sağlık durumu ciddiyetini korurken, 2 bin 50'si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

BÖLGEDEN DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER GELİYOR

Ölümlerin ikisi hariç tümü Çin ana karasında yaşandı. Çin'e bağlı Hong Kong ile Filipinler'de de birer kişi hayatını kaybetti. Virüsün ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı Wuhan kentinde çekilen dehşet verici görüntüler uluslararası medyaya yayınlanmaya devam ediyor.

TOPLU GÖZALTILAR BAŞLADI

Cuma günü Pekin Yönetimi, virüsle enfekte olduğundan şüphelenilen ve "zanlıların" yakın temasta bulunduğu düşünülen insanların gözaltına alınıp karantina kamplarında toplanması yolunda talimat vermişti. Bu kapsamda, Wuhan'dan akıllara durgunluk veren gözaltı videoları gelmeye başladı.

İNSANLARI EVLERİNDEN YAKA PAÇA ÇIKARDILAR

İngiliz Daily Mail gazetesinin yayınladığı kayıtlarda özel koruyucu kıyafetler giyen yetkililer, insanları evlerinden yaka paça dışarı çıkarırken görülüyor.