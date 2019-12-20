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Yüzlerce kişiyi zehirleyeceklerdi

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından sahte içki imalathane yapılan baskında bin 280 litre sahte içki ele geçirildi.

20.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:49 Yüzlerce kişiyi zehirleyeceklerdi
İl Komutanlığına bağlı ekipler tarafından sahte içki imalathane yapılan baskında bin 280 litre sahte içki ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki imalathaneleri ve şüphelilere yönelik yapılan operasyonda bin 280 litre sahte rakı ve 120 litre kaçak rakı ele geçirildi. Jandarma ekiplerinden oluşan özel ekip, Yenişehir ilçesinin Akdere Mahallesi Köprübaşı mevkiinde ikamet eden Ş.M. isimli şahsın bağ evine kaçak ve sahte içki ürettiğini tespit etti. Ekiplerin bağ evine düzenledikleri şafak operasyonunda bin 280 litre mayalanmaya bırakılmış rakı, 120 litre kaçak rakı, 1 adet alkol metre, 1 adet damıtma bidonu, 200 litrelik 1 adet kaynatma kazanı, 50 litrelik 1 adet gaz ocağı, 2 şişe anason, 3 kilogram karbon, 3 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ve 17 adet çeşitli ebatta boş şişe ele geçirildi. Kaçak ve sahte içki üretimi yaptığı belirlenen şüpheli Ş.M.'nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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