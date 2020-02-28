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Yüzlerce komando sınıra dualarla uğurlandı: Allah ayağınızı taşa değdirmesin

İblid'de 33 askerimizin şehit olduğu kalleş saldırı sonrası sınır karakollarına komando birlikleri destek olarak gönderiliyor. Takviye sırasında yaşlı bir kadının "Allah sizin ayağınıza taş değdirmesin" diyerek askerleri uğurlaması dikkat çekti.

28.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:23

'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 33 askerin ardından sınır karakollarına takviyeler sürüyor. 'ın ilçesine çeşitli birliklerden yüzlerce komando geldi.

Hatay'daki sınır karakollarına komando birlikleri destek olarak gönderiliyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden getirilen yüzlerce komando Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.

"ALLAH AYAĞINIZI TAŞA DEĞDİRMESİN"

Yoğun güvenlik önlemleri altında gelen komandolara vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bir yaşlı kadının, "Allah sizin ayağınıza taş değdirmesin" diyerek askerleri selamlaması dikkat çekti.

Zırhlı araçlara binen komandolar, daha sonra Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine gitti.

birliklerinin uğurlanmasından kareler;

Yüzlerce komando sınıra dualarla uğurlandı: Allah ayağınızı taşa değdirmesin

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Kaynak: İHA


28.02.2020 15:45:58