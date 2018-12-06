Yüzlerce Kuş Fırtınadan Korunmak İçin Dalgakıranın Arkasına Sığındı

Yüzlerce kuş fırtınadan korunmak için dalgakıranın arkasına sığındı İstanbul
'da fırtınadan en çok kuşlar etkilendi
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan fırtınadan en çok kuşlar etkilendi. Aşırı rüzgar nedeniyle uçamayan yüzlerce kuş, sahilde bulunan dalgakıranın arkasına sığındı.İstanbul'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sarıyer
'de saatte 56 Kilometre hızla esen şiddetli fırtına en çok da kuşları etkiledi. Fırtına nedeniyle uçamayan yüzlerce kuş, sahilde bulunan dalgakıranın arkasına sığındı. Yavuz Sultan Selim
Köprüsü ile birlikte ilginç görüntüler oluşturan yüzlerce kuş kayalıkların üzerine konmuş bir şekilde duruyor.
İstanbul
06 Aralık 2018 Perşembe 12:00