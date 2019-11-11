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Yüzlerce lastiği ateşe verdiler

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kullanılmayan yüzlerce araç lastiği kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

11.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 08:55Yüzlerce lastiği ateşe verdiler
'ın ilçesinde kullanılmayan yüzlerce araç lastiği kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.
Kuyucu Mahallesi kırsalında toplu halde bulunan yaklaşık 200 civarında eski araç lastikleri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Yakılan lastiklerin çıkardığı dumanlar, kilometrelerce uzaktan görüldü.
Civardaki köylülerin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Olay yerinde konuşan Kuyucu Mahallesi Muhtarı Ertan Karadeniz, lastiklerin, içindeki bakır telleri ele geçirmek için birileri tarafından yakıldığını öne sürdü.
(İHA)

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: İHA

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