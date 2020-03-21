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Yüzlerce leylek yakından görüntülendi

Bahar mevsiminin müjdecisi olan leylekler, sürü halinde yakından görüntülendi.

21.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:01
Yüzlerce leylek yakından görüntülendi
Bahar mevsiminin müjdecisi olan leylekler, sürü halinde yakından görüntülendi.

Yaz aylarına sayılı günler kala Afrika 'dan sürüler halinde sıcak bölgelere uçan leylekler, Türkiye topraklarına göç etmeye başladı. Göç esnasında kanat çırpmadan kilometrelerce yol kat edebildikleri bilinen uzun gagalar, Eskişehir 'in Çukurhisar beldesinde dinlenmek için kondukları boş bir tarlada objektiflere yansıdı. Siyah beyaz renkleri ve geniş kanatları ile görenleri hayran bırakan yüzlerce leylek, havada olduğu gibi karada da görsel şölen oluşturdu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Eskişehir, Türkiye, Afrika, Güncel

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