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Yüzlerce mahkumdan Kim Kardashian'a teşekkür mektubu

ABD'de salgının hapishanelere sıçramaması için uzmanlar acil önlem alınması çağrısında bulunmaya devam ederken, ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, cezaevindeki mahkumların serbest bırakılması gerektiği çağrısında bulundu.

15.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:45
Yüzlerce mahkumdan Kim Kardashian'a teşekkür mektubu

ABD'de salgının hapishanelere sıçramaması için uzmanlar acil önlem alınması çağrısında bulunmaya devam ederken, ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, cezaevindeki mahkumların serbest bırakılması gerektiği çağrısında bulundu. Kardashian'a yüzlerce mahkumdan teşekkür mektubu geldi.  Aldığı mektupları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Kardashian,  bazı zarfların yanı sıra el yazısı ile yazılmış bir notu da gösterdi. Ceza reformunu desteklemesinden dolayı gelen mektuplardan birinde mahkumlardan biri Kardashian'a  teşekkür ettikten sonra, 31 Mayıs 2024 tarihinde tahliye olacağını ilk işinin Kardashian'ı tebrik edeceğini söyledi.

DÜNYADA EN FAZLA MAHKUM ABD'DE BULUNUYOR

Öte yandan, kar amacı gütmeyen Cezaevi Politikası Girişimi adlı çalışma grubuna göre ABD, 2,3 milyon mahkum sayısı ile dünyada bu alanda başı çekiyor.

MAHKUMLARI SALIN ÇAĞRISI

Cezaevlerinde salgına karşı önlem almak için halen vakit olduğunu belirten Cezaevi Politikası Girişimi iletişim stratejisti Wanda Bertram, ancak her geçen gün yayılan salgında bu fırsatın azaldığını vurgulamıştı. Kaliforniya, Florida, Teksas eyaletlerindeki hapishanelerde bütün ziyaretler Kovid-19 salgınına karşı askıya alınmıştı.

LOS ANGELES'TA 600'DEN FAZLA MAHKUM SERBEST BIRAKILDI

Ayrıca, Los Angeles Bölgesi Şerif Departmanının, önlem olarak bazı mahkumları serbest bırakmaya başladığı belirtildi. Bölge Şerifi Alex Villanueva, bugün 600'den fazla mahkumu serbest bıraktıklarını ve günlük tutuklama oranını 300'den 60'a düşürdüklerini kaydederek, "Hapishanemizdeki nüfus, savunmasız bir nüfustur. Bu popülasyonu potansiyel salgın hastalığından korumaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Kim Kardashian, Dünya
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