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Yüzlerce motosikletliden 10 Kasım etkinliği

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla yüzlerce motosikletli Adıyaman sokaklarında konvoy yaptı.

10.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:18Yüzlerce motosikletliden 10 Kasım etkinliği
Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla yüzlerce motosikletli sokaklarında konvoy yaptı.

10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Adıyaman FSM Motor Grubu ile Şanlıurfa Motorruha Grubu tarafından konvoy düzenlendi. Atatürk'ü anmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yaklaşık 200 motosikletli, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şanlıurfa yol ayrımından başlayarak Beşpınar Marina Mesire alanına kadar konvoy düzenledi. Lüks motorların yer aldığı etkinlikte, şehir merkezinden geçen motosikletlilere diğer araç sürücüleri korna çalarak destek verdi.

Konvoy sonrası açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Motorruha Grubu Başkanı Mehmet Turan, "Bugün 10 Kasım Cumhuriyetimizin Kurucusu ve İstiklal Harbinin Önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81 ölüm yıl dönümü. Birlikte bunu andık. Bu törende katkısı bulunan FSM Grubuna ve Motorruha Grubuna teşekkür ediyoruz" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman FSM Motor Grubu Başkanı Said Doğan ise "10 Kasım Atatürk'ü anma programı için toplandık. Cumhuriyetimizi bize armağan eden atamızın izindeyiz. Adıyaman FSM Motor Grubu olarak bu tür etkinliklere önem veriyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Adıyaman, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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