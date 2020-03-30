Yüzlerce müze, internette ziyaretçilerini bekliyor
Koronavirüs salgını günlerinde evdeyiz; evde kalmalıyız. Bilim insanlarının uyarılarına kulak kesilmeli, kesinlikle dinlemeliyiz.
30.03.2020 00:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 00:06
Koronavirüs salgını günlerinde evdeyiz; evde kalmalıyız. Bilim insanlarının uyarılarına kulak kesilmeli, kesinlikle dinlemeliyiz. Hayat, eve sığar. Örneğin, müzeleri masamızın başında bilgisayarımız sayesinde sanal olarak gezmemiz mümkün.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi