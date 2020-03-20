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Yüzlerce noktada ilaçlama yapıldı

Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

20.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:40
Yüzlerce noktada ilaçlama yapıldı
Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yoğun bir tempo ile çalışan ekipler, 350 noktada ilaçlama yaptı.

Tepebaşı Belediyesi, yeni tip koronavirüse karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki kamusal alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda resmi ve kamu binaları dahil olmak üzere 96 okul, 105 cami, Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası ve bağlı merkezlerin de aralarında olduğu toplam 350 noktada ilaçlama çalışması yaptı.

DSÖ onaylı, Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ilaç kullanılıyor

İlaçlama çalışmalarında 1 veteriner hekim, 1 çavuş ve 10 ilaçlama personelinden oluşan 5 ekip görev yaparken; Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanılıyor.

Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirten vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi'ne toplum sağlığına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletiyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de çalışmaların devam edeceğini belirterek koronavirüse karşı işyerlerinde ve evlerde, vatandaşların dezenfektasyon işlemlerini kendilerinin yapabileceğini belirtiyor. - ESKİŞEHİR
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Kaynak: İHA

Etiketler : Tepebaşı, Yaşam

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