Yüzlerce Öğrenci Kyk'da Yaşadıklarını İddia Ettikleri Sorunları Protesto Etti

Yüzlerce öğrenci KYK'da yaşadıklarını iddia ettikleri sorunları protesto ettiYüzlerce öğrenci internet, asansör, ulaşım ve yemek sıkıntılarını protesto ettiISPARTA - Isparta Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan yaklaşık 4 bin öğrenci, internet-yemek-asansör ve okula ulaşım sorunları konusunda yaşadıklarını iddia ettiği sıkıntılar nedeniyle yurt bahçesinde durumu protesto etti. KYK Yurdu'ndaki yaşanan eylem ve protestolar için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Yurt bahçesinden dışarı çıkmadan, tepkilerini dile getirerek, müteahhit firma ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na seslerini duyurmak istediklerini belirten öğrenciler çözüm beklediklerini belirtti.Hep bir ağızdan yaşadıklarını iddia ettiği sıkıntılar nedeniyle yetkililere tepki gösteren üniversite öğrencileri, internet ve ulaşım sorunları nedeniyle derslerinden geri kalarak, sınavlara yetişemediklerini iddia etti.Yurttaki yemekhane fiyatlarının da pahalı olduğunu öne süren öğrenciler, buradaki şartlarda karınlarının doymadığını ifade ettiler.Yapılan protestolar esnasında, tüm öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları İhlas Haber Ajansı Muhabirine anlatan öğrenciler, yaşanan sıkıntılara çözüm bulunması gerektiğini aktardılar. Göktepe : "Tüm arkadaşlar artık isyandayız" Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Cihan Göktepe, "Yurda geldiğimizden beri internet yok. 'Gelecek' dediler ama gelmedi. Yemekler soğuk ve kötü. 7.katta oturuyorum, çık-in, çık-in, tükendik artık. Tüm arkadaşlar artık isyandayız. Eski KYK'da da gelecek dediler, aynı sorunlar ve aynı bahaneler. Orada da hiçbir zaman çözülmedi. Yemekler de çok pahalı, ek para vermeden karnımız kesinlikle doymuyor. Eskiden bir tane ekmeği bile bedava verirlerken, şimdi ekmeği bile parayla veriyorlar. İnternet gelmedi, buzdolabı da yok. Yiyeceklerimiz, dışarıda hep bozuluyor. Bunların artık duyulması gerekiyor. Herkes suçu birbirine atıyor. Müteahhitte deniyor, 'Asansör neden gelmedi diyoruz?' ama hepsi birbirine atıyor suçu. 3 aydan bu yana burada kalıyorum. Eski KYK'daydım. Orada da gelmedi, 1 sene geçti. Otobüsler sürekli geç gidiyor, hep geç kalıyoruz. Sabah derslerde hiç yetişemiyoruz, hep geç kalıyoruz. Sınavlara da geç kalıyoruz, bunların duyulmasını istiyoruz" dedi.Omay: "İnterneti kullanamıyoruz"SDÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencisi Eray Omay ise, "Ne ingilizce dizi, ne de film izleyebiliyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Duyma yeteneğimi geliştiremiyorum İngilizcede, bu yüzden de derslerim aksıyor. Buna rağmen, alt yapısı yapıldı ama hala burada bu kadar insan, biz, bu interneti kullanamıyoruz" diye konuştu."Bize yardım etsinler"Yaklaşık 4 bin öğrencinin kaldığı KYK'da bu sıkıntıların halen çözülmediğini aktaran Omay, "BU sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bize yardım etsinler. Bir an önce Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yetkililerinden bize yardım bekliyoruz. Bu sorunun artık, bir an önce bu sorunun artık hallolmasını istiyoruz. Derslerimiz aksıyor" şeklinde konuştu."Karnımız doymuyor"Omay son olarak yemekhanedeki sorunlara dikkat çekerek, "Yemekhanedeki ücretler çok pahalı oluyor, gramajları az oluyor ve karnımız da doymuyor" ifadelerini kullandı.Öğrenciler son olarak asansör, internet, yemek ve ulaşım sorunlarının giderilmesini isteyerek olaysız şekilde dağıldı.