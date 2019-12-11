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Yüzlerce öğrenci, onlarca öğretmen askerler için klip çekti

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Mahmut Esat Ortaokulu öğrencileri Mehmetçiğe destek için video klip hazırladı.

11.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:36Yüzlerce öğrenci, onlarca öğretmen askerler için klip çekti
'nın ilçesindeki Mahmut Esat Ortaokulu öğrencileri Mehmetçiğe destek için klip hazırladı.
Mahmut Esat Ortaokulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mehmetçiğe destek için hazırlanan videoda, 850 öğrenci, 67 öğretmen, 12 personel, ilçe protokolü ve emniyet güçlerinin de yer aldığı bildirildi.
Açıklamada, sosyal medyada büyük beğeni topladığı kaydedilen klibin, ciddi sayıda paylaşım gördüğü belirtilirken, projenin yöneticisi olan müzik öğretmeni Ahmet Ali Selçuk ile okul müdürü Süleyman Boztepe, "Videoda emeği geçen ve videoyu izleyen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Seydişehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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