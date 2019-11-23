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Yüzlerce öğretmen "Eğitimciye şiddete dur de" diye haykırdı

Yüzlerce öğretmen "Eğitimciye şiddete dur de" diye haykırdı "Eğitimciye şiddete dur de" sloganıyla yüzlerce öğretmen bir araya geldiİSTANBUL - 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi yüzlerce öğretmen "Eğitimciye şiddete dur de" sloganıyla Taksim'de bir raya gelerek eylem gerçekleştirdi.

23.11.2019 12:47 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:50
Yüzlerce öğretmen "Eğitimciye şiddete dur de" diye haykırdı
"Eğitimciye şiddete dur de" sloganıyla yüzlerce öğretmen bir araya geldi
İSTANBUL - 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi yüzlerce öğretmen "Eğitimciye şiddete dur de" sloganıyla 'de bir raya gelerek eylem gerçekleştirdi.
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Eğitimciye şiddete dur de" sloganıyla Taksim'de öğretmenlerle bir araya gelerek bir eylem gerçekleştirdi. Yüzlerce öğretmen "Eğitimciye şiddete dur de" yazılı dövizlerle "Şiddete dur de, gelecek kazansın", "Şiddete dur de, öğretmene sahip çık" sloganıyla hep bir ağızdan seslerini duyurdu. Eğitim-Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın, eylem sonrasında basın açıklaması gerçekleştirdi.
"Öğretmenlerimiz ince bir sanatı icra ederken kaba bir muameleye maruz kalıyorlar"
Öğretmene şiddetin her geçen gün arttığını ve bununla ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini ifade eden Eğitimciler Birliği Sendikası Eğitim-Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Eğitimciler olarak sesimizin duyulmasını, mesajımızın alınmasını, şiddete çözümün artık ertelenmemesini ve mesleğimizin daha fazla örselenmemesini istiyoruz. Şiddet, her geçen gün sayı olarak da yoğunluk olarak da artıyor. Farklı faillerle, yeni kulvarlar buluyor. En uzağında olması gereken yerlere bile giriyor, toplumsal bağlarımızı çözüyor. Geleceğimizi karartıyor. Toplumsal değerlerimiz erozyona uğruyor. İnsana saygı azalıyor, hürmet yerini şiddete bırakıyor. Karakter eğiticisi, ruh işçisi, geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz ince bir sanatı icra ederken kaba bir muameleye maruz kalıyorlar. Biz Eğitim-Bir-Sen olarak diyoruz ve istiyoruz ki bir an önce şiddete karşı yasal düzenleme hayata geçirilsin. Bir an önce eğitim çalışanlarının haklı beklentileri karşılansın" ifadelerini kullandı.
Yüzlerce öğretmen

Eğitim Bir Sen, Taksim, Genel

Kaynak: İHA


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